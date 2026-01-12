Washington D.C.-Este lunes 12 de enero de 2026, se confirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con María Corina Machado en la Casa Blanca, esto después de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en una operación militar que los estadounidenses llevaron a cabo en Venezuela.

"Voy a tener que hablar con ella. Podría estar involucrada en algún aspecto. Tendré que hablar con ella. Creo que es muy amable por su parte querer venir", mencionó Trump después de ser cuestionado por la prensa sobre si cambiaría su postura después de que Machado decidiera compartir su Premio Nobel de la Paz.

Trump insistió el día viernes 9 de enero del 2026 en sentirse muy honrado de la visita de la opositora venezolana, lo que contrasta con previas declaraciones donde cuestionó la capacidad de Machado para liderar Venezuela porque no tiene apoyo o respeto en su país.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, mencionó en una entrevista para Fox News: "El presidente Trump y su equipo de Seguridad Nacional hicieron una evaluación realista de la situación en Venezuela, y esta resultó ser acertada", al ser cuestionada por la decisión de no involucrar a Machado en el Gobierno venezolano después de la captura de Nicolás Maduro.

"Hasta ahora hemos contado con la total cooperación de las autoridades venezolanas. El presidente ha logrado cerrar un acuerdo energético de 500 mil millones de dólares. 3.1 millones de barriles de petróleo están en camino a Estados Unidos. Para ser vendidos y ese dinero se depositará en una cuenta controlada por el gobierno estadounidense", aclaró.

Leavitt también declaró que el gobierno venezolano de Deicy Rodríguez accedió a liberar a los presos políticos en un avance hacia la transición de Venezuela. Por su parte, Machado pidió este lunes al Papa León XIV en el Vaticano que interceda por los procesos políticos y por el avance sin demora de la transición en la democracia de Venezuela.

