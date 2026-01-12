Sheinbaum habla con Trump sobre Venezuela: México rechaza la intervención extranjera, sostuvo

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este lunes 12 de enero de 2026, la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, compartió detalles sobre la llamada que sostuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, la cual surgió luego de que este amenazara con atacar por tierra cárteles del narcotráfico en México. En esta, reveló que el también empresario republicano le preguntó cuál es su postura sobre Venezuela, a lo que le respondió que el país rechaza la intervención militar extranjera.

Como se recordará, el pasado sábado 3 de enero, el presidente de Estados Unidos (EU), dirigió un operativo en la ciudad de Caracas, Venezuela, con el fin de detener al presidente Nicolás Maduro, a quien trasladó a una prisión en Nueva York por presuntos crímenes de droga y posesión de armas. Luego de esta acción, la cual dejó al menos 40 muertos, señaló que atacaría por tierra a los cárteles que "gobiernan México".

Ante esto, la presidenta de México buscó una llamada con su homólogo para este lunes 12 de enero. En esta, le explicó los avances que ha obtenido el Gobierno Federal en materia de seguridad gracias a sus estrategias, según lo expuesto por la mandataria ante medios de comunicación en Palacio Nacional. Si bien Donald Trump insistió en enviar "ayuda", Claudia Sheinbaum lo rechazó cortésmente. TRIBUNA te comparte más detalles aquí.

Trump cuestiona a Sheinbaum sobre Venezuela

La presidenta de México compartió que durante la llamada con Donald Trump, la cual fue "amable" y "breve" debido a la agenda de ambos mandatarios, este le preguntó su postura sobre la intervención que realizó el ejército estadounidense en Venezuela.

No lo dijo. Me preguntó cuál era nuestra posición frente a Venezuela, le dije que es la posición pública, que nosotros tenemos una Constitución, que estamos en contra de las intervenciones militares e incluso dijo 'entiendo que esa es su Constitución'. Esencialmente esa fue la conversación sobre el tema Venezuela", narró la jefa del Ejecutivo Federal mexicano.

Tampoco insistió en intervenir en México, dijo Sheinbaum, quien dijo que Trump le pregunto "más bien en el tono de 'ustedes quieren que los ayudemos más con nuestras fuerzas en México'". La presidenta fue firme al repetirle, una vez más, "que ese tema no está sobre la mesa":

No, eso no, ya se lo he comentado varias veces que eso no está sobre la mesa, pero seguimos colaborando en el marco de nuestra soberanía", concluyó la presidenta Sheinbaum.

