Sheinbaum y Trump hablan tras AMENAZAS de ataques terrestres a cárteles en México: ¿Qué dijeron?

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y su homólogo de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, sostuvieron la mañana de este lunes 12 de enero de 2026 su primera llamada telefónica del Año Nuevo 2026. Según informó el Gobierno Federal mediante un breve mensaje en redes sociales, en esta abordaron temas clave de la relación bilateral, como la seguridad, el comercio y el respeto a la soberanía de ambos países.

Este primer contacto fue confirmado por la jefa del Ejecutivo Federal mexicano a través de un mensaje compartido en sus redes sociales oficiales. En este, calificó la conversación como "positiva" y subrayó que se desarrolló en un marco de colaboración y respeto mutuo, principios que seguirán marcando la relación entre ambos gobiernos.

Claudia Sheinbaum y Donald Trump sostuvieron su primera llamada de 2026. Foto: Gobierno de México

Junto al mensaje, la mandataria compartió una fotografía, en la que se aprecia Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); a Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores (SRE) y Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte. Ellos estuvieron presentes en la llamada bilateral que tuvieron los jefes de Estado este lunes.

Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones. La colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados", escribió la presidenta Claudia Sheinbaum.

Es importante señalar que esta llamada se dio luego de que el presidente de EU, Donald Trump, advirtiera que, tras intervenir militarmente en Venezuela, buscaría atacar por tierra los cárteles de droga en México.

¿Qué dijeron Sheinbaum y Trump en su llamada?

La presidenta de México (durante su conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde Palacio Nacional) informó que, luego de sus declaraciones sobre ataques terrestres a grupos criminales, tomó la decisión de buscar a su homólogo Trump para una llamada. Esta se acordó el pasado viernes 9 de enero para este lunes. Hablaron del trabajo conjunto que se ha hecho en materia de seguridad: “Hay resultados muy importantes que se han obtenido del trabajo conjunto”, dijo la presidenta de México.

Por ejemplo, se ha reducido en 50 por ciento el cruce de fentanilo a EU, según las incautaciones que se han hecho del otro lado de la frontera. Las muertes por esta droga también se han reducido un 43 por ciento, puntualizó la presidenta de México.

Sheinbaum señaló que la estrategia de seguridad en México ha dado resultados positivos, pues el número de homicidios ha bajado, según datos presentados hace una semana por el Gobierno Federal. La presidenta apuntó que continuará la colaboración.

Trump insistió en enviar "ayuda" a México para combatir al narco

“No es necesario, hasta ahora vamos muy bien”, le respondió la presidenta, quien le recordó que existe la soberanía territorial. Trump entendió, fue una conversación amable.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'