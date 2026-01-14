Donald Trump cataloga como “fantástica” a Delcy Rodríguez tras hablar con ella por teléfono

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este miércoles 14 de enero de 2026 que sostuvo una llamada telefónica con Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela tras el derrocamiento de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, a quien describió como una persona "fantástica y extraordinaria". El anuncio por sorpresa del republicano llega un día antes de que la líder de la oposición y premio Nobel de la Paz sea recibida en la Casa Blanca.

"Tuvimos una gran conversación hoy, ella es una persona estupenda, ella es una persona con quien trabajamos muy bien, tuvimos una llamada, una larga llamada con ella hoy. Es una persona estupenda, nos estamos llevando muy bien con Venezuela", expresó Trump. Asimismo, mencionó que Marco Rubio está tratando con ella.

En la rueda de prensa, el presidente estadounidense estaba respondiendo a la pregunta de una reportera, quien realizó una interrogante acerca de la indisposición en colaborar del ministro de interior venezolano, Diosdado Cabello, a lo que Trump respondió: "No sé quién es ese número dos, conozco a la número uno", en referencia a Delcy Rodríguez. También presumió de la buena marcha de las relaciones entre Washington y Caracas. "Nos acaban de dar 15 millones de barriles de petróleo diarios", añadió, a modo de prueba.

Es importante mencionar que, horas antes de la llamada, Delcy Rodríguez había comparecido en Caracas ante los periodistas por primera vez desde el arresto de Maduro. Fue una intervención sin preguntas. En una breve declaración, aseguró que "Venezuela se abre a un nuevo momento político que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica".

La inminente reunión con la líder de oposición venezolana y la llamada con Rodríguez hablan con elocuencia de la doble estrategia a la que está jugando Trump, que pocas horas después de la captura de Maduro aseguró que no veía a Machado lista para dirigir Venezuela. Esta acude mañana a la Casa Blanca para tratar de hacer valer su idoneidad como interlocutora en el plan de Estados Unidos para tutelar Venezuela y hacerse cargo de su petróleo.

