Washington, Estados Unidos.- La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió el proceso de visa para ciudadanos de 75 países. Un portavoz del Departamento de Estado confirmó a 'EFE' la cifra de países afectados, sin precisar cuáles son; sin embargo, 'Fox News' tuvo acceso al listado y mencionó que entre ellos se encuentran: Brasil, Rusia, Irán, Somalia, Afganistán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia, Yemen y otros.

La suspensión dará inicio a partir del miércoles 21 de enero de 2026 y continuará de manera indefinida hasta que el Departamento del Estado realice una revaluación del sistema de procesamiento de visas. No se informaron plazos. El memorándum ordena a las embajadas estadounidenses que denieguen los visados en virtud de la legislación vigente.

Estados Unidos CONGELA la emisión de visas para 75 países; entre ellos se encuentran Brasil, Rusia e Irán

Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, declaró que, además de frenar la entrada de migrantes al país, el objetivo de esta medida es evitar el ingreso a Estados Unidos de extranjeros que puedan recurrir a asistencia social. EU cambiará su sistema para asignar las visas de trabajo H-1B y dar prioridad a "extranjeros calificados".

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha recrudecido su política antimigratoria con el aumento de redadas, deportaciones y el endurecimiento de los requisitos para que ciudadanos extranjeros obtengan permisos de viaje y estancia en el país. El republicano firmó una orden ejecutiva para reforzar la comprobación de los antecedentes de quienes solicitan visados a Estados Unidos.

"La administración Trump está poniendo fin al abuso del sistema de inmigración de Estados Unidos por parte de aquellos que extraerían riqueza del pueblo estadounidense", declaró el departamento en un comunicado. "El procesamiento de visas de inmigrante de estos 75 países se pausará mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de procesamiento de inmigración para prevenir la entrada de ciudadanos extranjeros que tomarían beneficios públicos", añadió.

The State Department will pause immigrant visa processing from 75 countries whose migrants take welfare from the American people at unacceptable rates. The freeze will remain active until the U.S. can ensure that new immigrants will not extract wealth from the American people. — Department of State (@StateDept) January 14, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui