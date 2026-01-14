FBI allana vivienda de una periodista de The Washington Post por filtración de documentos clasificados

Washington, Estados Unidos.- El FBI allanó este miércoles 14 de enero de 2026 la vivienda de una periodista del diario 'The Washington Post' en el marco de una investigación sobre un contratista acusado de retener ilegalmente documentos oficiales clasificados. El medio de comunicación ha calificado la medida de "inusual y agresiva", puesto que no es habitual que las fuerzas de orden registren viviendas de periodistas bajo investigaciones por filtraciones a la prensa.

Hannah Natanson es la reportera afectada, quien cubre la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, para el 'Post' y forma parte de un equipo de periodistas que recibió un Premio Pulitzer en 2022 por su cobertura del asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021, tras perder los comicios presidenciales de 2020 ante el demócrata Joe Biden (2021-2025).

FBI allana la vivienda de una periodista de 'The Washington Post' por filtración de documentos clasificados

La periodista Natanson se encontraba en su domicilio de Virginia cuando los agentes allanaron su vivienda e incautaron sus pertenencias, entre ellas: su teléfono móvil, dos computadores portátiles y un reloj inteligente, según informó el propio periódico.

Es importante destacar que el FBI no investiga a Natanson, sino a Aurelio Pérez Lugones, un administrador de sistemas de Maryland que es acusado de acceder y sustraer información de inteligencia de forma ilegal. Consultado por el mismo diario, el FBI no ha dado respuesta a la petición de información de los periodistas.

Cabe destacar que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, el pasado abril anuló una disposición de la administración Biden que impedía a las autoridades buscar registros telefónicos de periodistas para identificar a funcionarios del gobierno que hubieran proporcionado información confidencial a medios de comunicación.

"A petición del Departamento de Guerra (de Defensa), el Departamento de Justicia y el FBI llevaron a cabo un registro en el domicilio de una periodista del Washington Post que recibía y publicaba información clasificada y divulgada ilegalmente por un subcontratista del Pentágono", afirmó Bondi en X.

This past week, at the request of the Department of War, the Department of Justice and FBI executed a search warrant at the home of a Washington Post journalist who was obtaining and reporting classified and illegally leaked information from a Pentagon contractor. The leaker is… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 14, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui