Nueva York, Estados Unidos.- El propósito de Google con Gemini, su Inteligencia Artificial (IA), es crear un asistente "personal, proactivo y potente". La aplicación Gemini agrega hoy "Inteligencia personal" en versión beta. Esto le permite al chatbot usar los datos que Google ya tiene sobre ti para "potenciar" y personalizar las respuestas, siendo excepcionalmente útiles.

Personal Intelligence (inteligencia personal) puede "razonar" a partir de la información de la cuenta del usuario Google; esto quiere decir que puede extraer detalles específicos de texto, fotos o videos en sus aplicaciones de Google para personalizar las respuestas de Gemini. Esto incluye:

Gmail, calendario y Drive

Fotos de Google

Historial de YouTube

Servicios de búsqueda como compras, noticias, mapas, vuelos y hoteles.

Gemini ahora puede extraer tus correos y fotos para ofrecerte respuestas personalizadas

Josh Woodward (vicepresidente de la aplicación Gemini, Google Labs y AI Studio) resaltó en un comunicado que Gemini no accederá completamente a la bandeja de entrada de Gmail o la biblioteca de Google Fotos del usuario, sino que se entrena con "información limitada", como las indicaciones específicas en Gemini y las respuestas del modelo.

Gemini: Inteligencia Personal

La Inteligencia Personal es una función personal; si el usuario decide activarla, él podrá decidir qué aplicaciones conectar con Gemini. Google lanzará la Inteligencia Personal inicialmente en versión beta, solo en Estados Unidos, para suscriptores "elegibles" de Google AI Pro y AI Ultra, y únicamente para cuentas personales de Google y no para cuentas empresariales, según Woodward.

El ejecutivo de Google compartió varios ejemplos de cómo ha usado él la herramienta: "Hace dos semanas necesitamos neumáticos nuevos para nuestra minivan Honda 2019. Estando en la fila en el taller, me di cuenta de que no sabía el tamaño del neumático. Se lo pregunté a Gemini". "Hoy en día, cualquier chatbot puede encontrar estas especificaciones de neumáticos, pero Gemini fue más allá", expresó.

El objetivo a futuro de la compañía es extender la Inteligencia Personal a más países y a la versión gratuita de Gemini y al Modo IA. "Hemos probado esta versión beta de Inteligencia Personal exhaustivamente para minimizar los errores, pero no los hemos eliminado. Puedes encontrar respuestas inexactas o sobrepersonalización, donde el modelo establece conexiones entre temas no relacionados", advierte Woodward en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui