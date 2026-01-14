La lista negra de EU: ¿A qué países ha amenazado Donald Trump con intervenir militarmente?

Washington, Estados Unidos.- Bajo la nueva gestión del presidente Donald Trump, la política exterior de Estados Unidos ha entrado en una fase de tensión con algunos países, entre los cuales se encuentra México. El mandatario ha realizado amenazas de intervención militar, advertencias directas y acciones que han generado malestar en otros gobiernos, así como en organizaciones internacionales. En enero de este 2026, Trump ordenó una operación militar en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores.

Sin embargo, la estrategia del presidente estadounidense va más allá de solo sus planes para con Venezuela, pues ha centrado su atención en otras naciones que, según sus declaraciones, representan un peligro para la seguridad de su país. Este tipo de discurso y acciones han reavivado el debate acerca de la soberanía de los países, la intervención extranjera y los límites que deben existir con respecto al poderío de Estados Unidos en el hemisferio occidental.

México

A pesar de los acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y México, Donald Trump ha asegurado que el gobierno de Claudia Sheinbaum "no ha hecho lo suficiente" para combatir el tráfico de drogas y la migración irregular hacia el país vecino. Funcionarios cercanos al titular del Ejecutivo han declarado que contempla tomar acciones más agresivas en este tema, incluso, el mismo Trump ha amenazado con realizar ataques por tierra, bajo el argumento de que "los cárteles están dirigiendo México".

Colombia

Horas posteriores a la captura de Maduro, Donald Trump lanzó una advertencia directa hacia Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, lo cual elevó las tensiones entre ambas naciones. El presidente americano ha criticado al gobierno del país latinoamericano, acusándolo de estar "enfermo" y de tener vínculos con el comercio de cocaína que afecta a Estados Unidos, además de responder con un "suena bien" a una posible intervención en territorio colombiano.

"Petro":

Porque así como Donald Trump anticipó que Nicolás Maduro iba a ser capturado, también dijo que Gustavo Petro estaba en la mira. pic.twitter.com/n0uJhR6jgK — Tendencias (@TTendenciaX) January 3, 2026

Cuba

Después de la operación efectuada en Venezuela, Donald Trump emitió advertencias severas contra Cuba, señalando que la isla dejaría de recibir petróleo y apoyo económico, en caso de no llegar a un "acuerdo" con Washington. En respaldo a las declaraciones de Trump, el senador estadounidense y de origen cubano, Marco Rubio, indicó que las advertencias deben tomarse en serio y afirmó que el gobierno de Miguel Díaz-Canel enfrenta un escenario de creciente presión internacional.

Dinamarca

Aunque Groenlandia es un territorio autónomo que pertenece al reino de Dinamarca, esta tierra se convirtió en objeto de deseo para Donald Trump. Estados Unidos mantiene presencia militar en la isla a través de la Base Espacial Pituffik, aunque la intención es ampliar el control estadounidense sobre todo este lugar. Para Trump, el territorio es clave para la seguridad nacional; sin embargo, el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, rechazó categóricamente la idea.

uD83CuDDFAuD83CuDDF8?? | ÚLTIMA HORA — Donald Trump entiende que es inaceptable que Groenlandia siga en manos de Dinamarca y reiteró su firme intención de que el territorio ártico pase a control estadounidense, argumentando que su posición estratégica y recursos naturales son vitales para la… pic.twitter.com/vU41vemwdq — UHN Plus (@UHN_Plus) January 14, 2026

Irán

Aunque Irán queda fuera del marco geográfico de la denominada Doctrina Monroe, Donald Trump también incluyó a esta nación en su lista de advertencias. Este país islámico se encuentra en medio de un conflicto social, ya que los ciudadanos se han manifestado en contra del régimen iraní; no obstante, el mandatario estadounidense amenazó con represalias severas si continúan las muertes de civiles que se han mostrado en contra del actual gobierno.

Fuente: Tribuna del Yaqui