Ciudad de México.- El primer eclipse solar anular de 2026 permitirá observar el fenómeno óptico provocado por la posición en la órbita de la luna, el cual se podrá ver en América del Sur y África el día 17 de febrero de 2026 . Este fenómeno ocurre cuando la luna pasa frente al sol sin cubrirlo por completo.

Star Walk, la plataforma especializada en la observación del cielo, informa que el eclipse ocurriría el día 17 de febrero del presente año; será anular, lo que permitirá apreciar el 'anillo de fuego', un evento óptico que se produce cuando el borde del sol permanece visible alrededor del disco lunar. A pesar de ser un evento poco común, su explicación responde a los principios básicos de la mecánica celeste.

Primer eclipse solar anular del 2026. Te explicamos por qué se llama 'anillo de fuego'

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), este tipo de eclipse ocurre cuando la Luna se encuentra cerca del punto más lejano de su órbita. En esa posición, su tamaño aparente es ligeramente menor que el del sol. Teniendo como resultado, el borde exterior del sol permanece visible y forma un círculo luminoso alrededor de la luna, conocido como 'anillo de fuego'. Según la NASA, este efecto no implica un aumento real de temperatura ni actividad solar adicional.

Los lugares desde donde podrá apreciarse el eclipse de forma parcial son América del Sur y África, en países como Chile, Argentina, Sudáfrica, Botsuana, Mozambique, Madagascar y Tanzania. La fase completa solo era visible desde la Antártida. En cambio, para México no será visible de manera directa, pero podrá seguirse de manera virtual.

A pesar de que no todos los eclipses solares tienen este efecto, el 'anillo de fuego' se ha convertido en uno de los rasgos más reconocibles y fascinantes de la astronomía observable desde la Tierra. Además de ofrecer oportunidades para la divulgación científica, siempre que se observan con la protección visual adecuada.

El 17 de febrero de 2026 ocurrirá un eclipse solar anular que formará un anillo de fuego durante 2 minutos.

La mala noticia es que sólo será visible en una zona remota de la Antártida.#Eclipse #EclipseSolar #Antártida pic.twitter.com/r3ZdEkeLMp — Armando Reygadas (@areygadas) January 14, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui