Tras ataque en Venezuela, Trump exige apoyo de la OTAN para que EU controle Groenlandia

Washington, Estados Unidos.- La tensión geopolítica en el Ártico sigue escalando. Este miércoles 14 de enero de 2026, el presidente de los Estados Unidos de América (EU), el republicano Donald Trump, reiteró públicamente su interés en que Groenlandia pase a estar bajo control de su país; asimismo, exigió el respaldo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para concretar este plan.

Este nuevo movimiento se realiza a más de 10 días del ataque militar encabezado por EU en la ciudad de Caracas, Venezuela, donde más de 40 personas murieron y el presidente Nicolás Maduro fue capturado, junto con su esposa.

Este miércoles, el mandatario estadounidense sostuvo que cualquier escenario distinto al control de EU en Groenlandia resulta "inaceptable", al considerar que se trata de una región clave para la seguridad nacional de su país. Es importante señalar que sus declaraciones se produjeron horas antes de una reunión en Washington entre el vicepresidente JD Vance y autoridades de Dinamarca y Groenlandia, quienes hablarán del tema.

Trump advierte sobre Rusia y China en el Ártico

A través de un mensaje difundido en su red social Truth Social, el mandatario norteamericano afirmó que, si la OTAN no apoya a EU en este objetivo, potencias como Rusia o China podrían ganar influencia en Groenlandia, algo que, según dijo, su administración no permitirá. En este mismo texto, Trump aseguró que la alianza militar sería "más fuerte y efectiva" si Groenlandia estuviera bajo el control de Washington, en referencia a la posición estratégica de la isla en el norte del continente.

Rechazo desde Groenlandia y Dinamarca

Las declaraciones del mandatario estadounidense han generado inquietud entre líderes políticos y ciudadanos groenlandeses. El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, dejó clara la postura del territorio al afirmar que, ante una disyuntiva, su gobierno opta por mantener su vínculo con Dinamarca, la OTAN y la Unión Europea. Ante estos posicionamientos, Trump desestimó públicamente la opinión del líder groenlandés y advirtió que su postura podría derivar en un conflicto diplomático mayor.

En tanto, habitantes de Groenlandia también han puesto en duda los argumentos de Trump sobre una supuesta amenaza rusa o china en la región. Algunos residentes aseguraron que no han observado presencia militar extranjera y consideran que el interés real de EU se centra en la explotación de recursos naturales aún no desarrollados.

Autoridades dialogan en Washington

Este mismo miércoles, el vicepresidente JD Vance sostendrá encuentros con el canciller danés, Lars Løkke Rasmussen, y la ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, con el objetivo de abordar el futuro de la isla y la relación con EU.

Hasta ahora, Dinamarca ha reiterado que Washington ya mantiene presencia militar en Groenlandia y que cualquier ampliación debe darse dentro de los acuerdos existentes, sin que ello implique un cambio de soberanía.

Fuente: Tribuna del Yaqui