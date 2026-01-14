Venezuela vuelve a X: Delcy Rodríguez anuncia el regreso a la plataforma tras el bloqueo en 2024

Venezuela.- Tras la reciente captura del expresidente Nicolás Maduro, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el regreso oficial de los voceros gubernamentales a la plataforma X (antes Twitter). Esta medida revierte la prohibición impuesta en 2024 por el exmandatario, quien bloqueó el acceso a la red social luego de mantener fuertes tensiones públicas con el empresario Elon Musk y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Rodríguez y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, retomaron su actividad el pasado martes con mensajes enfocados en la unidad. Cabello explicó que regresaba a este canal para "mantenerse en contacto con personas de todo el mundo a medida que se desarrollan los acontecimientos". Por su parte, la presidenta interina escribió: "Retomamos contacto por esta vía", subrayando la necesidad de estabilizar la economía nacional.

Este cambio de postura forma parte de una estrategia para cumplir con las condiciones solicitadas por Washington. En los últimos días, el gobierno interino ha iniciado la liberación de más de 100 presos políticos. Aunque las organizaciones de derechos humanos han verificado solo la mitad de estas liberaciones, el gesto busca mostrar una apertura política tras un largo periodo de censura y conflictos diplomáticos.

Además, el gobierno ha comenzado a liberar a colaboradores cercanos de la líder opositora María Corina Machado. Este movimiento ha sido bien recibido en el exterior; de hecho, Donald Trump describió la decisión como un gesto "muy importante e inteligente". Cabe recordar que Elon Musk ha mostrado anteriormente su respaldo a Machado, mientras mantenía una postura crítica frente a la gestión de Nicolás Maduro.

La suspensión de X en Venezuela, que originalmente fue decretada por Maduro por un plazo de 10 días en agosto de 2024, se extendió indefinidamente hasta este nuevo anuncio. Con la reactivación de las cuentas oficiales, el gobierno interino busca normalizar las comunicaciones digitales y dar señales de cambio ante la comunidad internacional y los mercados económicos globales.

