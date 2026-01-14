Zelensky decreta estado de emergencia tras bombardeos ante apagones por ataques rusos

Kiev, Ucrania.- El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó este miércoles 14 de enero de 2026 la declaración del estado de emergencia en el sector energético del país, como respuesta a las interrupciones en el suministro eléctrico provocadas por los continuos ataques rusos contra infraestructuras críticas.

El mandatario explicó que el gobierno ucraniano trabaja de manera urgente para incrementar significativamente las importaciones de electricidad, con el objetivo de estabilizar la red y reducir el impacto de los apagones en la población y en sectores estratégicos de la economía.

Ataques rusos obligan a Ucrania a declarar emergencia energética

En general, se declarará el estado de emergencia en el sector energético de Ucrania", escribió Zelensky en inglés a través de la plataforma X, al advertir sobre la gravedad de la situación y los desafíos que enfrenta el sistema eléctrico nacional.

Infraestructura

Desde el inicio de la invasión rusa, el sistema energético de Ucrania ha sido uno de los principales objetivos militares. Centrales eléctricas, subestaciones y redes de transmisión han sufrido daños reiterados, especialmente durante los meses de invierno, cuando la demanda energética aumenta y los cortes de electricidad tienen un mayor impacto.

Las autoridades ucranianas han señalado en ocasiones anteriores que estos ataques buscan debilitar la capacidad del país para sostener sus actividades civiles e industriales, además de presionar a la población mediante apagones prolongados.

A meeting on emergency situation in Ukraine’s energy sector, with special attention to Kyiv.



The consequences of Russian strikes and deteriorating weather conditions are severe. Repair crews, energy companies, municipal services, and the State Emergency Service of Ukraine… pic.twitter.com/l85R3I6c6A — Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) January 14, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui