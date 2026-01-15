EU concreta las primeras ventas de petróleo venezolano: Completa las primeras transacciones por 500 millones de dólares

Washington, DC.- Estados Unidos concretó las primeras ventas de petróleo venezolano por un valor de 500 millones de dólares, como parte de un acuerdo energético de dos mil millones. Según informó un funcionario a Reuters, las ganancias se encuentran resguardadas en bancos bajo supervisión estadounidense y jurisdicción de Qatar. Este país árabe actúa como un terreno neutral para evitar incautaciones, asegurando que los fondos sean administrados conforme a las órdenes emitidas por Washington tras la captura de Nicolás Maduro.

El presidente Donald Trump explicó que el plan contempla la venta de hasta 50 millones de barriles en colaboración con empresas norteamericanas. La portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, calificó la operación como un "acuerdo energético histórico con Venezuela que beneficiará a los pueblos estadounidense y venezolano". Además, señaló que ya existen compañías listas para realizar inversiones destinadas a recuperar la infraestructura petrolera del país sudamericano.

En un mensaje reciente, Trump mencionó haber conversado con la presidenta interina Delcy Rodríguez, asegurando que la alianza será "espectacular para todos". El mandatario afirmó que los temas tratados incluyeron petróleo, comercio y seguridad nacional, proyectando que "Venezuela pronto volverá a ser grande y próspera". No obstante, aclaró que los fondos destinados a Venezuela se usarán exclusivamente para comprar productos fabricados en Estados Unidos, bajo la discreción de su administración.

A pesar del optimismo oficial, algunos sectores muestran cautela. Darren Woods, director de ExxonMobil, advirtió que reingresar al país requeriría "cambios bastante significativos respecto a lo que hemos visto históricamente". Woods calificó la situación actual como "ininvertible" hasta que se apliquen reformas legales profundas. Mientras tanto, el crudo venezolano Merey-16 ya se ofrece en refinerías de la Costa del Golfo con precios competitivos frente a otras opciones internacionales.

Finalmente, el gobierno estadounidense ha facilitado acuerdos con comercializadoras como Vitol y Trafigura para mover el crudo almacenado. Trump ha reiterado su apoyo a las petroleras que decidan participar, admitiendo que, aunque existen riesgos, el gobierno les facilitará el proceso. "Vamos a estar ahí, juntos, por mucho, mucho tiempo", concluyó el presidente, reafirmando su estrategia de control sobre los recursos naturales y la estabilización de la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui