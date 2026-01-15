María Corina Machado califica de "excelente" su reunión con Trump en Washington

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves 15 de enero de 2026 en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana María Corina Machado, pese a los mensajes de la administración estadounidense hacia distintos actores políticos de Venezuela.

Mientras se producía el encuentro, la portavoz presidencial Karoline Leavitt afirmó en una rueda de prensa que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha cumplido 'hasta ahora con todas las demandas' planteadas por Washington, destacando su cooperación con el gobierno estadounidense.

Salida de Maria Corina Machado (@MariaCorinaYA) de la Casa Blanca (@WhiteHouse) tras reunión con el Presidente Donald Trump (@POTUS). pic.twitter.com/eWvzoINFfV — Vocería Oficial de Venezuela (@voceriavzla) January 15, 2026

Reunión en la Casa Blanca

Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2025, participó en un almuerzo privado con Trump en la residencia presidencial. La reunión se prolongó por más de dos horas y se realizó sin presencia de la prensa.

Al concluir el encuentro, la dirigente opositora calificó la reunión como 'muy buena' y 'genial', sin ofrecer detalles sobre los temas abordados ni confirmar si entregó al mandatario la medalla del Nobel.

Sepan que contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela", expresó Machado.

Antes de trasladarse al Capitolio, Machado saludó a manifestantes venezolanos reunidos en la plaza Lafayette, donde afirmó que cuenta con el apoyo del presidente Trump. También señaló que el mandatario estadounidense está comprometido con la liberación de presos políticos venezolanos.

El diario The New York Times informó que Machado no precisó si Trump respaldó que ella desempeñe un papel en un eventual gobierno venezolano.

Posteriormente, Machado se reunió con senadores y congresistas de ambos partidos en el Capitolio. Durante esos encuentros, afirmó que Delcy Rodríguez forma parte de una 'estructura criminal' y expresó su objetivo de que Venezuela se convierta en un aliado estratégico de Estados Unidos, según declaraciones difundidas por la plataforma Vente Venezuela.

Declaraciones de la Casa Blanca

La portavoz Karoline Leavitt señaló que Rodríguez ha facilitado la liberación de cinco ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela y ha contribuido a un acuerdo energético valorado en 500 millones de dólares.

Leavitt indicó que el presidente Trump se mostró satisfecho con el nivel de cooperación y expresó su expectativa de que esta continúe tras la operación militar que resultó en la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Pese al encuentro con Machado, la Casa Blanca reiteró que la evaluación del presidente sobre su liderazgo no ha cambiado. Según Leavitt, Trump considera que Machado enfrenta dificultades para consolidar apoyo interno suficiente, una opinión expresada previamente tras la salida de Maduro del poder.

Fuente: Tribuna del Yaqui