Se desata TIROTEO durante captura de migrante venezolano en Minneapolis; hay 2 heridos

Minnesota, Estados Unidos.- Un operativo migratorio realizado en Estados Unidos (EU) terminó en un violento enfrentamiento que dejó personas heridas y continúa generado tensión en una zona urbana de Minneapolis. El hecho ocurrió la noche del miércoles 14 de enero de 2026 y estuvo relacionado con la detención de un migrante de origen venezolano.

Esta situación escaló rápidamente y derivó en la intervención armada de agentes federales, así como en manifestaciones y disturbios que continúan este jueves 15 de enero.

Operativo detonó el enfrentamiento en Minneapolis

De acuerdo con los reportes oficiales, alrededor de las 18:50 horas, tiempo local, de este miércoles 14 de enero, agentes del orden federal realizaban una detención vehicular dirigida contra una persona de nacionalidad venezolana en Minneapolis. Durante el intento de arresto, el individuo trató de evadir a las autoridades y emprendió la huida a bordo de su vehículo, el cual terminó impactándose contra un automóvil estacionado.

#EEUU | Agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (#ICE) dispararon contra un migrante #venezolano en #Minneapolis, Minnesota. pic.twitter.com/EIuwPwmTtA — Corte Informativo (@CorteInforma) January 15, 2026

Tras el choque, el sujeto abandonó el vehículo y continuó la fuga a pie. Un agente federal logró alcanzarlo e intentó someterlo para concretar la detención; sin embargo, el individuo presuntamente opuso resistencia y comenzó a agredir al oficial de manera violenta. Mientras el agente y el sospechoso forcejeaban en el suelo, dos personas más salieron de un edificio cercano y se sumaron al enfrentamiento.

Según la versión oficial, ambos individuos atacaron al agente federal utilizando una pala para nieve y un palo de escoba, lo que agravó la situación. Ante lo que fue descrito como una agresión directa y simultánea, el agente involucrado accionó su arma de fuego para repeler el ataque. Como resultado, el migrante venezolano recibió un impacto de bala en una de las piernas. Tras los disparos, los tres involucrados huyeron hacia un apartamento cercano, donde posteriormente se atrincheraron.

El saldo del incidente fue de dos personas heridas: el agente federal y el individuo que recibió el disparo. Ambos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Las autoridades informaron que las lesiones no ponen en riesgo su vida.

Posteriormente, los dos presuntos agresores que participaron en el ataque al agente quedaron bajo custodia de las fuerzas federales, con lo que se dio por controlada la situación.

Los manifestantes se han reunido en la zona de Minneapolis donde los oficiales de ICE dispararon a un ciudadano venezolano, abucheando a todos los oficiales presentes en la escena. pic.twitter.com/NhC7fETyAG — Lex Montana (@LMontana31) January 15, 2026

Protestas y tensión en la zona norte de la ciudad

De manera paralela al operativo, se registraron protestas contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el norte de Minneapolis. Durante estas manifestaciones, agentes federales utilizaron balas de goma para dispersar a un grupo de personas que se concentró en la zona, lo que aumentó la tensión en el área. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades legales correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui