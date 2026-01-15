Washington, Estados Unidos.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presumió por medio de una publicación en la red social Truth Social, este jueves 15 de enero de 2026, de haber realizado una intervención exitosa y lograr que Irán no ejecutara a un manifestante de las masivas protestas desatadas en el país debido a sus amenazas.

El republicano se refería a la suspensión de la ejecución de Erfan Soltani, un iraní de 26 años detenido en la ciudad de Fardis, al oeste de Teherán, durante las protestas antigubernamentales y que se ha convertido en símbolo de la revolución contra los ayatolás. Según organizaciones de derechos humanos, la condena a muerte del joven iraní, que estaba prevista para el miércoles, habría sido pospuesta.

Trump asegura que su intervención salvó la vida de un manifestante condenado en Irán

El presidente estadounidense abordó el tema de una noticia de la cadena Fox News que aseguraba que "el manifestante iraní ya no será condenado a muerte después de las advertencias del presidente Trump". El mandatario no se hizo esperar y compartió en su cuenta titular y agregó: "Estas son buenas noticias. ¡Con suerte, continuará!".

Sin embargo, es necesario mencionar que el poder judicial iraní afirmó que el manifestante Soltani se enfrentaba a distintos cargos de "conspiración contra la seguridad nacional" y "actividades de propaganda contra el establishment", que no son sancionables con la pena de muerte, según informó la cadena estatal IRIB.

Este miércoles 14 de enero de 2026, Trump mencionó ante la prensa en el Despacho Oval que había sido informado de que la sangrienta represión del Gobierno de Irán contra las protestas multitudinarias parecía estar disminuyendo y que Teherán habría decidido no llevar a cabo ejecuciones de manifestantes; no es la primera vez que el mandatario se pronuncia sobre las ejecuciones de Irán.

"Nos han dicho que las matanzas en Irán están cesando, han cesado, y no hay planes para ejecuciones", afirmó el presidente estadounidense en aquella intervención y también advirtió a Irán sobre las ejecuciones en una entrevista con CBS emitida el martes: "Si hacen algo así, tomaremos medidas muy enérgicas", dijo Trump.

Esto es en Mashhad, Irán. Las mujeres están haciendo historia.



Están tomando prácticamente todas las ciudades del país. Nunca se habían visto protestas de esta magnitud durante tantos días.



Tiembla uno de los regímenes más fuertes del mundo.



pic.twitter.com/QJLXH6908s — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 8, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui