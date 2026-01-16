Bolsonaro es trasladado a cárcel en Brasilia para cumplir condena en condiciones "más favorables"

Brasilia, Brasil.- El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue trasladado ayer jueves 16 de enero de 2026 a una cárcel en Brasilia, donde continuará cumpliendo su condena por intento de Golpe de Estado bajo condiciones consideradas 'más favorables', de acuerdo con una decisión judicial.

El exmandatario ultraderechista (2019-2022), de 70 años, fue condenado en septiembre pasado a 27 años de prisión tras ser declarado culpable de conspirar para aferrarse al poder de forma 'autoritaria' luego de su derrota electoral frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en 2022.

El traslado se realizó días después de que su defensa reiterara un pedido de prisión domiciliaria por razones humanitarias, argumentando problemas de salud. Bolsonaro permanecía recluido desde finales de noviembre en una habitación de la sede de la Policía Federal en Brasilia.

Según la resolución firmada por el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, a cargo del caso, el exjefe de Estado fue llevado al complejo penitenciario de Papuda, en las afueras de la capital, y alojado específicamente en la llamada 'Papudinha', un predio de la policía militar dentro del complejo.

El tribunal indicó que en este nuevo lugar Bolsonaro contará con mayor tiempo para recibir visitas, podrá tomar sol y realizar ejercicios en cualquier momento del día, además de disponer de una cinta de correr y una bicicleta, conforme a recomendaciones médicas. Asimismo, tendrá uso exclusivo de un espacio normalmente destinado a cuatro personas, equipado con cocina, televisión, cama matrimonial y un área externa privada.

Aunque el juez Moraes calificó las condiciones de reclusión como 'aún más favorables' que las anteriores, Carlos Bolsonaro, hijo del expresidente, criticó el traslado y lo calificó como un envío a un 'ambiente carcelario severo'. En su cuenta de X, denunció una 'tamaña maldad' del magistrado contra su padre.

Fuentes: Tribuna del Yaqui