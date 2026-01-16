EU lanza ultimátum a México: Marco Rubio endurece exigencias tras nueva llamada con Ramón de la Fuente

Ciudad de México.- La relación bilateral de México y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más críticos en décadas tras la reciente comunicación entre el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado, Marco Rubio. La administración estadounidense ha endurecido su retórica diplomática, calificando de inaceptables los avances en la seguridad fronteriza presentados por México.

"Exigimos resultados tangibles y verificables en corto plazo", expresó la administración estadounidense, dejando la paciencia estratégica de lado y centrando su presión en el desmantelamiento de lo que clasifican "redes narcoterroristas", vinculando directamente la capacidad del estado mexicano para frenar el fentanilo con la seguridad nacional de la superpotencia del norte.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha instruido una defensa basada en la firmeza diplomática y el respeto irrestricto a la soberanía, en consecuencia ante la agresiva postura de la Casa Blanca, incluyendo las amenazas del presidente Donald Trump sobre posibles operaciones militares terrestres en territorio mexicano.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) sostiene la responsabilidad compartida, buscando una colaboración efectiva que no implique subordinación ni vulnere la integridad territorial. Sin embargo, la presión es máxima, ya que México debe equilibrar la defensa de sus principios constitucionales con la necesidad de evitar una escalada que tenga como consecuencias sanciones económicas o acciones unilaterales de fuerza por parte de Estados Unidos.

Con el intento de revocar institucionalmente estas tensiones, ambos países han pactado una hoja de ruta crítica para el inicio de 2026. El primer paso será la reunión del Grupo de Implementación de Seguridad el próximo 23 de enero, en donde se establecerán medidas operativas concretas para el intercambio de inteligencia y el combate a los cárteles. Este encuentro técnico servirá como preámbulo para la reunión ministerial de seguridad que se llevará a cabo en febrero del presente año en Washington.

El encuentro ministerial de febrero 2026 se perfila como el punto de inflexión definitivo para el futuro de la relación bilateral entre ambos países; la capacidad de México y Estados Unidos para llegar a acuerdos sustanciales será puesta a prueba. El éxito o fracaso de estas reuniones determinará si el país vecino se mantiene en los cauces de la cooperación institucional o si se desliza hacia un escenario de confrontación con consecuencias para la estabilidad de Norteamérica.

