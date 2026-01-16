Fallece ciudadano mexicano bajo custodia de ICE en Georgia; SRE pide esclarecer los hechos

Georgia, Estados Unidos.- El Consulado General de México en Atlanta reportó el fallecimiento de un ciudadano mexicano que se encontraba bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El incidente ocurrió el pasado miércoles 14 de enero dentro de las instalaciones del centro de detención Robert A. Deyton, situado en la localidad de Clayton, Georgia. Tras confirmarse el deceso, las autoridades consulares iniciaron los protocolos correspondientes para atender el caso de manera inmediata.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que ya se ha establecido una comunicación estrecha con los familiares del fallecido, tanto en México como en Estados Unidos. El objetivo es brindarles el acompañamiento legal, la orientación necesaria y toda la asistencia consular que requieran en estos momentos difíciles. Además, se mantiene un diálogo constante con la oficina regional de ICE en Atlanta para dar seguimiento a los pormenores del suceso y garantizar el apoyo a los deudos.

El Consulado General de México en Atlanta informa sobre el caso del connacional fallecido bajo custodia de ICE en Clayton, Georgia.https://t.co/vqpyoodvh8 pic.twitter.com/CKB9pXV6wD — Consulmex Atlanta (@ConsulMexAtl) January 15, 2026

Ante este lamentable hecho, el Gobierno de México ha solicitado formalmente a las autoridades estadounidenses que se esclarezcan las circunstancias exactas en las que el hombre perdió la vida. El consulado enfatizó la importancia de que se realice una investigación pronta, profunda y transparente. Asimismo, se están agilizando todos los trámites necesarios para la repatriación de los restos a territorio mexicano, siempre respetando la voluntad y las decisiones de la familia afectada.

Este caso se suma a otros incidentes previos de violencia o fallecimientos de migrantes mexicanos bajo custodia federal. Se recordó el suceso ocurrido en septiembre de 2025 en un suburbio de Chicago, donde Silverio Villegas González, un cocinero de 38 años originario de Michoacán, perdió la vida a causa de un disparo durante un operativo de arresto realizado por agentes de inmigración.

La cancillería mexicana envió sus condolencias a los familiares y reafirmó su compromiso de velar por los derechos y la protección de la comunidad mexicana en el extranjero. Las autoridades aseguraron que no dejarán de presionar para que se entreguen informes detallados sobre lo ocurrido en Georgia, buscando que se haga justicia y se eviten futuras tragedias en el sistema de procesamiento migratorio de los Estados Unidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui