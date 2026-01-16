"Lárguense": Personal de restaurante mexicano rechaza presencia de ICE en Minneapolis (VIDEO)

Minnesota, Estados Unidos.- En redes sociales se hizo viral un video donde llegan agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a un restaurante mexicano en la ciudad de Minneapolis, Estados Unidos, sin embargo, lo que captó la atención es la firmeza del dueño que se enfrentó a los uniformados y les exigió que se fueran de su negocio lo más pronto posible.

De hecho, de lo poco que se alcanza a escuchar aparentemente el objetivo era comprar comida y de paso realizar una inspección al sitio, pues como te hemos mantenido informado en TRIBUNA, desde que volvió al poder el presidente Donald Trump la situación para los migrantes es cada vez más tensa y las redadas ocasionan que muchísimos sean enviados a su país de origen que en este caso es México.

En el material audiovisual se aprecia como también el personal comienza a gritar "¡Lárguense de una vez! ¡No regresen a menos que tengan una orden judicial firmada por un juez!". Por su parte, esto provocó que algunas personas celebraran la decisión del jefe debido a que consideran no tenían ningún derecho a querer revisar el sitio debido a que no tenían ningún sustento legal que los avalara.

Murió mujer estadounidense

Esta situación nos puede remontar a la problemática actual que enfrenta nuestro gobierno con el país vecino, a partir de que confirmó el Consulado General de México en Atlanta que falleció un mexicano que estaba en custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) exige que se esclarezca los motivos de su muerte.

Antes que nada, es necesario destacar que el miércoles 7 de enero de 2026 perdió la vida una mujer estadounidense que fue asesinada por un agente del ICE cerca de la calle 34 Este y la avenida Portland, donde en ese momento personal del ICE llevaba a cabo una de las múltiples redadas migratorias. Un poco más tarde se le identificó a la víctima como Reenee Nicole Mackin Good, una mujer de 37 años y hasta la fecha miembros de la población exigen justicia.

Fuente: Tribuna del Yaqui