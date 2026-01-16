Trump declara que podría imponer aranceles a países que no apoyen su plan sobre Groenlandia

Nueva York, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado una nueva advertencia internacional al vincular su intención de adquirir Groenlandia con la aplicación de políticas comerciales severas. Durante una reciente reunión, el mandatario dejó claro que la obtención de este territorio no es solo un deseo personal, sino una prioridad absoluta para la seguridad nacional de su país. Según su visión, el control de la isla es fundamental para frenar el avance de potencias como Rusia y China en la región del Ártico.

La amenaza principal radica en la imposición de aranceles elevados a los países que se opongan o no colaboren con este plan de expansión. Trump señaló que aquellas naciones que no apoyen la transición de Groenlandia hacia la jurisdicción estadounidense podrían enfrentar castigos económicos directos en sus exportaciones. Esta postura busca presionar no solo a Dinamarca, que actualmente posee la soberanía sobre el territorio, sino también a otros aliados europeos que han manifestado su rechazo a la idea de vender o ceder la isla.

El gobierno de Dinamarca y las autoridades locales de Groenlandia han respondido con firmeza, asegurando que el territorio no está a la venta y que su futuro debe ser decidido exclusivamente por sus habitantes. A pesar de estas negativas, el presidente estadounidense insiste en que buscará una solución "por las buenas o por las malas", sugiriendo que está dispuesto a usar todas las herramientas financieras y políticas a su alcance para lograr su objetivo.

Este conflicto ha generado incertidumbre en los mercados internacionales y entre los socios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). La posibilidad de que Estados Unidos aplique aranceles como método de presión política pone en riesgo acuerdos comerciales que han tardado décadas en consolidarse. Expertos en economía advierten que este tipo de medidas podría provocar una respuesta similar por parte de la Unión Europea, lo que desataría una guerra comercial que afectaría los precios de diversos productos y la estabilidad de las empresas que dependen del intercambio entre ambos continentes.

Finalmente, la situación refleja el estilo de negociación directo y confrontativo que caracteriza a la administración de Trump. Al poner el tema de Groenlandia sobre la mesa con tales condiciones, el mandatario ha transformado una cuestión territorial en un asunto de presión económica global. Mientras el mundo observa cómo evoluciona esta disputa, queda claro que Estados Unidos está dispuesto a sacrificar parte de su armonía comercial con Europa para asegurar lo que considera una pieza clave en su estrategia de defensa.

