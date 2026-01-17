Donald Trump eleva la presión sobre Europa: Anuncia aranceles del 10% y amenaza con subirlos al 25%

Washington, Estados Unidos.- Este sábado 17 de enero de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa firme en su intención de adquirir Groenlandia, por lo que ahora implementó una nueva estrategia que consiste en aumentar los aranceles a ciertos países europeos hasta en un 25 por ciento. De esta manera, a partir del próximo 1 de febrero, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia deberán cumplir con un arancel adicional del 10 por ciento sobre todos los productos que envíen a territorio estadounidense.

"A partir del 1 de febrero de 2026, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia estarán sujetos a un arancel del 10 por ciento sobre todos y cada uno de los bienes enviados a los Estados Unidos de América. El 1 de junio de 2026, el arancel se incrementará al 25 por ciento", escribió el mandatario estadounidense a través de su red social Truth Social.

De acuerdo con el propio empresario, "este arancel será exigible y pagadero" únicamente hasta que se llegue a un acuerdo para la adquisición de Groenlandia. No obstante, especialistas en la materia consideran que esta medida afectará de manera significativa a las exportaciones europeas, además de provocar un desajuste en las cadenas de suministro transatlánticas. A lo anterior se suma, evidentemente, el incremento de la tensión diplomática entre las naciones involucradas.

"Nadie tocará esta tierra sagrada, especialmente porque la seguridad nacional de los Estados Unidos, y la del mundo en general, están en juego. Además, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia han viajado a Groenlandia por motivos desconocidos. Esta es una situación extremadamente peligrosa para la seguridad, la protección y la supervivencia de nuestro planeta", afirmó Trump.

Asimismo, el republicano dejó en claro en su mensaje que Estados Unidos lleva "más de 150 años" intentando comprar Groenlandia y que, durante todo ese tiempo, Dinamarca se ha negado a concretar la venta. En ese contexto, también mencionó el denominado “Golden Dome” y los sistemas de armas modernas, los cuales considera el argumento principal por el que Groenlandia debería anexarse a territorio estadounidense como parte de una estrategia para garantizar la seguridad de su población.

Fuente: Tribuna del Yaqui