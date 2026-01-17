Israel cuestiona y rechaza conformación del 'Consejo de Paz' para Gaza anunciado por EU

Washington, Estoados Unidos.- El gobierno de Israel cuestionó este sábado 17 de enero de 2026 la composición del Comité Palestino encargado de administrar la Franja de Gaza, cuya creación fue anunciada esta semana como parte del plan de paz promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el territorio palestino devastado por más de dos años de conflicto.

En un comunicado, la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu señaló que el anuncio del Comité Directivo de Gaza, que reportará al denominado 'Consejo de Paz' impulsado por Trump, no fue coordinado con Israel y contradice la política del gobierno israelí. Ante esta situación, Netanyahu instruyó a su ministro de Exteriores, Gideon Saar, a contactar al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para abordar el tema.

El Consejo de Paz para Gaza comenzó a tomar forma este sábado, con invitaciones formales a varios líderes internacionales, entre ellos los presidentes de Egipto, Turquía, Argentina, Canadá y Paraguay. Estas invitaciones se produjeron después de que Trump anunciara la designación de Rubio, del exprimer ministro británico, Tony Blair, y de los negociadores Jared Kushner y Steve Witkoff como integrantes clave de la nueva instancia.

El propio Trump se declaró presidente del organismo, tras una controvertida propuesta centrada en el desarrollo económico de Gaza, territorio que permanece en ruinas tras una prolongada campaña militar israelí. La iniciativa ha generado reacciones encontradas, tanto en la región como en la comunidad internacional.

Los anuncios se conocieron poco después de que un comité palestino de tecnócratas destinado a gobernar Gaza celebrara su primera reunión en El Cairo, encuentro al que asistió Kushner, yerno del mandatario estadounidense, quien junto a Witkoff ha trabajado durante meses en el diseño del plan.

Fuente: Tribuna del Yaqui