Pandilleros se amotinan en cárceles de Guatemala y toman más de 40 rehenes: Lo que debes saber

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- Momentos de tensión y angustia se vivieron este sábado 17 de enero en Guatemala luego de que grupos de pandilleros se amotinaran de forma simultánea en varias cárceles del país y tomaran como rehenes a más de 40 trabajadores del sistema penitenciario. Los disturbios se registraron como protesta por el traslado de los principales líderes criminales a una prisión de máxima seguridad, medida que las autoridades implementaron desde el año pasado.

De acuerdo con información oficial, los amotinamientos ocurrieron en al menos tres centros penitenciarios y derivaron en la retención de custodios y personal administrativo, situación que activó operativos de seguridad a nivel nacional.

Los motines se reportaron este sábado en diferentes cárceles. Foto: Twitter

Protesta por traslado de líderes a prisión de máxima seguridad

Las autoridades señalaron que las protestas están encabezadas por integrantes de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), organizaciones criminales señaladas por delitos como sicariato, extorsión y tráfico de drogas. Ambos grupos han sido clasificados como organizaciones terroristas tanto por Guatemala como por Estados Unidos (EU).

El conflicto se origina tras el traslado de los principales cabecillas de estas pandillas a una cárcel de máxima seguridad, donde permanecen bajo un régimen de aislamiento estricto. Desde entonces, las autoridades han registrado diversos motines como respuesta a la pérdida de privilegios dentro de los centros penales.

¿Cuántos rehenes y en qué cárceles?

El director del sistema penitenciario, Jorge Guillermo López, informó que en la cárcel de máxima seguridad Renovación I, ubicada a aproximadamente 75 kilómetros al sur de la ciudad de Guatemala, permanecen retenidos nueve guardias. En ese penal se encuentran recluidos los líderes de las pandillas.

Además, otros 28 custodios fueron tomados como rehenes en el centro penitenciario Fraijanes II, mientras que en el penal Preventivo, ubicado en la periferia de la capital guatemalteca, permanecen retenidas nueve personas, entre ellas un psicólogo. En total, las autoridades confirmaron la retención de más de 40 trabajadores penitenciarios como consecuencia de los motines; en redes sociales se viralizaron imágenes de estos hechos.

Gobierno descarta negociar con pandilleros

Durante una conferencia de prensa, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, aseguró que hasta este domingo 18 de enero en la mañana, no se reportan personas heridas ni fallecidas a raíz de estos disturbios. Asimismo, descartó cualquier tipo de negociación con los reos para liberar a los rehenes. El funcionario fue enfático al señalar que el Gobierno no restituirá los privilegios retirados ni accederá a trasladar nuevamente a los líderes criminales a centros penitenciarios con condiciones más flexibles.

