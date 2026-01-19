Ante amenazas de Trump hacia Groenlandia, convocan a cumbre extraordinaria con los líderes europeos

Bruselas, Bélgica.- Los líderes de los países de la Unión Europea (UE) se reunirán en los próximos días para coordinar su respuesta a las amenazas de aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debido a la pugna por Groenlandia, anunció este domingo 18 de enero del 2026 el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

"Dada la importancia de los últimos acontecimientos y con el fin de mejorar la coordinación, decidí convocar una reunión extraordinaria del Consejo Europeo", anunció el funcionario en redes sociales. Además, Costa reafirmó su compromiso en torno a Groenlandia con 6 puntos, de los cuales destacan la unidad de principios del derecho internacional y soberanía nacional, al igual que el apoyo y solidaridad con Dinamarca y Groenlandia.

Antonio Costa afirmó que sus consultas con los estados miembros sobre las recientes tensiones en torno a Groenlandia habían dejado claro que los aranceles socavarían las relaciones transatlánticas y serían incompatibles con el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos. También remarcó la disposición de seguir colaborando con Estados Unidos en todas las cuestiones de intereses en común.

Es importante mencionar que Costa señaló que la Unión Europea estaba preparada para defenderse frente a cualquier forma de coerción. Sin embargo, afirmó que el bloque desea seguir trabajando de manera constructiva con Washington y que hay un interés transatlántico común en la paz y la seguridad en el Ártico.

La reunión contará con la participación de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y se produce después de que Trump anunciara el sábado que impondría un arancel de 10 por ciento a los bienes procedentes de ocho países europeos a partir del 1 de febrero de 2026, que aumentaría a 25 por ciento desde el 1 de junio del presente año si no se logra la compra completa y total de Groenlandia.

Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro (Eurogrupo) han confiado este lunes en el diálogo con Estados Unidos durante los próximos días para evitar una escalada comercial tras la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer nuevos aranceles a determinados países europeos, aunque han advertido de que la Unión Europea mantiene sobre la mesa todas las opciones de respuesta comercial si las medidas llegan a materializarse.

