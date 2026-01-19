Emergencia en Kamchatka, Rusia: Nevadas extremas dejan víctimas y edificios bajo la nieve

Kamchatka, Rusia.- La región de Kamchatka, en el extremo oriente de Rusia, se encuentra en estado de alerta máxima tras una serie de tormentas invernales que han paralizado la zona. El pasado viernes 16 de enero, el gobernador local, Yevgueni Beliáev, oficializó el estado de emergencia en la ciudad de Petropávlovsk. Esta medida responde a la magnitud de las nevadas provocadas por varios ciclones consecutivos.

Lamentablemente, el temporal ya cobró la vida de al menos dos personas en incidentes relacionados con la acumulación de nieve en las alturas. La primera víctima fue un hombre de 60 años, cuyo cuerpo fue localizado mientras se realizaban labores de limpieza en un patio tras el desplome de una carga masiva desde un tejado. Poco después, se reportó el fallecimiento de otro residente que quedó atrapado bajo un alud de nieve que cayó de forma repentina desde una azotea.

#Mundo | Tormentas de nieve provocaron la muerte de dos personas, luego de que edificios quedaron semienterrados en la ciudad de Petropávlovsk, en Kamchatka, Rusia, el pasado 16 de enero; la nieve alcanzó hasta los 12 metros de altura, según información que circula en redes uD83CuDF28??? pic.twitter.com/CLjYTSX69v — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 19, 2026

La situación logística es crítica, ya que el volumen de nieve impide que la maquinaria pesada despeje las rutas de transporte con la rapidez necesaria. Ante la falta de transporte público operativo, las autoridades han tenido que implementar medidas inusuales para movilizar a la población. La Guardia Nacional Rusa puso a disposición camiones diseñados originalmente para el traslado de presos, utilizando estos vehículos de alta resistencia para garantizar que los ciudadanos puedan desplazarse por las calles bloqueadas.

En redes sociales, las fotos y videos publicados por los habitantes muestran un paisaje impactante donde la nieve alcanza los niveles superiores de los edificios, ocultando entradas y ventanas. El gobernador Beliáev advirtió que el peligro no ha pasado, pues el riesgo de nuevos aludes en las zonas montañosas y el desprendimiento de bloques de hielo desde los techos de las casas sigue siendo muy alto.

Este fenómeno no es aislado, ya que Rusia atraviesa una de las semanas más gélidas y blancas de los últimos años, afectando desde el Lejano Oriente hasta su parte europea. Ciudades principales como Moscú y San Petersburgo han registrado niveles de precipitación históricos, rompiendo récords de acumulación. Incluso regiones que suelen ser más cálidas, como Krasnodar cerca del Mar Negro, se han visto sorprendidas por el temporal. Todo el país permanece en alerta mientras los servicios meteorológicos monitorean la evolución de estos potentes sistemas invernales.

??uD83CuDDF7uD83CuDDFA La región de Kamchatka, en Rusia, enfrenta una nevada sin precedentes que dejó calles y edificaciones completamente cubiertas. La acumulación de nieve alcanzó la altura de un edificio de cuatro pisos, obligando a los habitantes a liberar sus vehículos de enormes montañas… pic.twitter.com/ecGfIul8mG — Vanguardia (@vanguardiacom) January 18, 2026

Fuente. Tribuna del Yaqui