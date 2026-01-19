Trump al primer ministro noruego: Ya no se siente obligado a pensar "sólo en la paz", tras no recibir el Nobel

Oslo, Noruega.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado una nueva polémica tras enviar un mensaje al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store. En el texto, el mandatario estadounidense afirma que, al no haber recibido el Premio Nobel de la Paz, "ya no se siente obligado a pensar sólo en la paz". Trump justifica esta postura señalando que, a pesar de haber intervenido para detener varios conflictos internacionales, el comité encargado del galardón decidió no reconocer sus esfuerzos el año pasado.

En el mensaje enviado a la oficina del primer ministro, Trump vinculó su descontento con el premio a su renovado interés por tomar el control de Groenlandia. El dirigente republicano expresó: "El mundo no estará seguro a menos que tengamos un control total y completo sobre Groenlandia". Trump cuestionó los derechos históricos de los daneses sobre la isla y sugirió que su país tiene la misma legitimidad para reclamarla, argumentando que Dinamarca no tiene la capacidad de protegerla frente a potencias como Rusia o China.

El primer ministro noruego Jonas Gahr Store dio a conocer la carta recibida por parte de Donald Trump. Créditos: Internet

Por su parte, el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, confirmó que el mensaje es auténtico, pero aprovechó para aclarar una confusión en el discurso de Trump. Store explicó que el gobierno de Noruega no tiene ninguna influencia sobre quién gana el reconocimiento, ya que el Premio Nobel de la Paz lo entrega un comité independiente; "He explicado con claridad, y también al presidente Trump, que, como es bien sabido, el premio es otorgado por un comité Nobel independiente", señaló Store.

Trump también aprovechó la carta para reclamar una mayor reciprocidad por parte de la OTAN. Aseguró que él ha hecho más por la alianza atlántica que cualquier otro líder en la historia y que, por lo tanto, es momento de que la organización actúe en beneficio de los intereses de Estados Unidos. En el texto, reitera que, aunque la paz seguirá siendo un factor importante en su agenda, ahora se enfocará principalmente en lo que considere "bueno y apropiado" para su propia nación.

Cabe recordar que el malestar de Trump surge después de que el Nobel de la Paz fuera otorgado a la líder venezolana María Corina Machado. Esta situación ha reactivado sus críticas hacia el sistema de premios internacionales y ha reforzado su retórica de "Estados Unidos primero". Mientras tanto, las autoridades de Groenlandia y Dinamarca ya han expresado en el pasado su rechazo total a cualquier intención de compra o control por parte del gobierno estadounidense.

#Mundo | Ante amenazas de Trump hacia Groenlandia, convocan a cumbre extraordinaria con los líderes europeos uD83CuDF0Ehttps://t.co/2n3TtIDrdn — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 19, 2026

Fuente. Tribuna del Yaqui