Petro señala presunta ubicación del último bombardeo estadounidense en el Pacífico

Colombia, Bogotá.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó este viernes 3 de enero de 2026 sobre la presunta localización de un bombardeo realizado por Estados Unidos en aguas del océano Pacífico, información que, según indicó, fue obtenida a través de la Armada colombiana.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario alertó a los gobiernos de la región sobre el punto donde, de acuerdo con su versión, habrían caído personas que se arrojaron al mar tras el ataque a varias embarcaciones.

Esta parece ser la zona exacta donde cayeron los lancheros que se arrojaron de embarcaciones que fueron bombardeadas. Se sabe que tres personas murieron. El resto quedó vivo porque se arrojaron al mar", escribió Petro, sin ofrecer más detalles sobre los sobrevivientes.

Aviso a todos los gobiernos de la zona. Está parece ser la zona exacta donde cayeron los lancheros que se arrojaron de embarcaciones que fueron bombardeadas.



Se sabe que tres personas murieron, el resto quedó viva porque se arrojaron al mar.



Información conseguida por nuestra… pic.twitter.com/Xj5oJo2AcD — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 2, 2026

El presidente acompañó su publicación con un mapa que señala el supuesto lugar del incidente. Según reportes de las fuerzas navales de Colombia, el evento habría ocurrido a unas 348 millas náuticas (aproximadamente 644 kilómetros) en línea recta desde el estado mexicano de Oaxaca. Trazando una línea horizontal, el punto se ubicaría al oeste de Costa Rica.

El pasado 31 de diciembre, el Comando Sur de Estados Unidos informó sobre ataques 'cinéticos' contra tres embarcaciones de pequeño calado en aguas internacionales, a las que calificó como 'narcolanchas', sin precisar la ubicación exacta de la operación. En ese comunicado, la instancia militar reportó la muerte de tres personas que viajaban en una de las embarcaciones y señaló que los tripulantes de las otras dos se lanzaron al mar antes de que los botes se hundieran.

Posteriormente, el periodista Idrees Ali, de la agencia Reuters, dio a conocer que un funcionario estadounidense confirmó que el bombardeo tuvo lugar en el océano Pacífico.

Tras el incidente, la Guardia Costera de Estados Unidos activó un operativo de búsqueda que incluye el despliegue de embarcaciones locales y un avión C-130. De acuerdo con la información difundida por Ali, las autoridades estarían buscando a ocho posibles sobrevivientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui.