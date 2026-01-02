TRAGEDIA en Año Nuevo 2026: Incendio en bar de Suiza deja al menos 40 muertos

Crans-Montana, Suiza.- No todo fue emoción y alegría durante las celebraciones de Año Nuevo 2026, y es que, durante la fiesta del jueves 1 de enero, un fatal incendio ocurrido en un popular bar de Suiza movilizó a elementos de diferentes órdenes del Gobierno y personal de Servicios de Emergencia. Por desgracia, el siniestro dejó al menos 40 personas fallecidas y más de 115 heridas.

La tragedia se registró en el bar Le Constellation, ubicado en la exclusiva zona de Crans-Montana, en el cantón de Valais, un destino frecuentado por jóvenes turistas durante las celebraciones de fin de año. Autoridades suizas calificaron el siniestro como una catástrofe sin precedentes y confirmaron que el número de víctimas podría modificarse conforme avancen las labores de identificación (este viernes 2 de enero podría llegar a 47, según reportes de Euronews).

SRE lamentó el incendio en Suiza. Foto: Twitter @SRE_MX

Esto se sabe del siniestro en Crans-Montana

El incendio ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada, cuando el establecimiento se encontraba lleno de personas celebrando Año Nuevo. De acuerdo con los primeros reportes, las llamas se propagaron de manera rápida al interior del lugar, provocando pánico y obligando a decenas de asistentes a intentar escapar rompiendo ventanas o buscando salidas alternativas. Rápidamente se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron equipos de emergencia que incluyeron más de 150 socorristas, 40 ambulancias y cerca de 10 helicópteros para trasladar a los heridos.

Reportes señalaron que rápidamente capacidad hospitalaria local fue rebasada, por lo que varios lesionados tuvieron que ser enviados a otros centros médicos especializados, incluso fuera de la región. Autoridades suizas informaron que la mayoría de las víctimas son jóvenes, con edades estimadas entre los 15 y 25 años; la mayoría presentan quemaduras graves, mientras que otros solo fueron internados por la inhalación de humo.

Respecto al número de muertos, la cifra oficial se mantiene en 40, aunque esta podría cambiar en las próximas horas. Autoridades del Servicio Médico Forense señaló que la identificación de los fallecidos podría tardar días o semanas debido a la magnitud del siniestro.

La fiscalía confirmó que se investigan varias hipótesis sobre el origen del incendio. La línea principal apunta a un incendio generalizado que derivó en la rápida conflagración del inmueble, aunque las autoridades evitaron adelantar conclusiones.

El incendio dentro del bar “Le Constellation” en las primeras horas de este 2026 en Crans-Montana, #Suiza

En la era de las filmaciones algunos se preocupan más en filmar que en dar una mano.



Mientras comenzaba el fuego festejaban en vez de aprovechar a salír cuando aún había… pic.twitter.com/7BNYnCoWZK — Papina (@LunaGitana0333) January 2, 2026

SRE descarta mexicanos entre las víctimas

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó que, hasta el momento, no se tiene registro de ciudadanos mexicanos fallecidos o heridos tras el incendio ocurrido en el bar de Crans-Montana.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la Cancillería expresó su solidaridad con las víctimas y con el pueblo suizo, y señaló que la Embajada de México en Suiza se mantiene atenta para brindar apoyo consular en caso de que algún connacional lo requiera. Las autoridades mexicanas indicaron que continúan en comunicación con las instancias locales para dar seguimiento puntual a la situación.

Fuente: Tribuna del Yaqui