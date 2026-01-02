Trump afirma que está "en perfecto estado de salud" tras especulaciones sobre su estado físico

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes haber completado con éxito su tercer examen médico desde que regresó hace un año a la Casa Blanca. "Los médicos me acaban de informar de que me encuentro en perfecto estado de salud", ha dicho después de las especulaciones sobre su estado físico.

"Por tercera vez consecutiva he superado mi examen cognitivo (es decir, he acertado el cien por cien de las preguntas), algo que ningún otro presidente o vicepresidente anterior ha estado dispuesto a hacer", ha escrito en su cuenta en la red social 'Truth Social'. Trump, de 79 años, ha defendido que "cualquiera que se presente a la presidencia o a la vicepresidencia debería estar obligado a someterse a un examen cognitivo sólido, significativo y probado".

Trump dice estar en perfecto estado de salud

"Nuestro gran país no puede ser dirigido por personas 'estúpidas' o incompetentes", ha dicho el presidente de Estados Unidos, después de que en una reciente entrevista pretendiera acallar los rumores sobre su mal estado de salud alegando su buena genética o la ingesta de aspirina por encima de lo recomendado.

"Dicen que la aspirina es buena para diluir la sangre, y no quiero sangre espesa fluyendo por mi corazón. Quiero sangre fina fluyendo por mi corazón", dijo en una entrevista para 'The Wall Street Journal', en la que reconoció haber utilizado maquillaje para tapar hematomas y heridas de pequeños golpes y cortes.

uD83DuDEA8uD83CuDDFAuD83CuDDF8 | #URGENTE Trump: "Los médicos de la Casa Blanca acaban de informar que tengo PERFECTA SALUD y que APROBÉ por tercera vez consecutiva mi examen cognitivo. ¡Nuestro gran país no puede ser gobernado por personas ESTÚPIDAS o INCOMPETENTES!". pic.twitter.com/MEqlGTul4b — La Derecha Diario Estados Unidos (@DerechaDiarioUS) January 2, 2026

Otro aspecto señalado en las publicaciones de prensa aborda la alimentación y la actividad física del presidente. Integrantes de su círculo cercano, informó 'The Wall Street Journal', han reconocido su tendencia a consumir alimentos de comida rápida, como hamburguesas y patatas fritas. En relación a su rutina deportiva, Trump compartió que practica golf y calificó otras disciplinas como aburridas, reiterando que prefiere esa actividad tanto por disfrute personal como por considerar que otros deportes no despiertan su interés.

Sin embargo, la salud del presidente de Estados Unidos continúa bajo el foco de la atención pública. Las declaraciones ofrecidas a través de entrevistas y sus publicaciones en redes sociales constituyen la respuesta oficial de Trump ante las dudas y comentarios generados recientemente sobre su edad, estado físico y capacidad para dirigir el país durante el proceso electoral.

uD83DuDEA8uD83CuDDFAuD83CuDDF8 | Trump habló sobre su estado de salud: “Física y mentalmente estoy muy bien. Hice un examen cognitivo, que siempre es arriesgado porque si no te va bien lo estarían gritando por todos lados. Saqué puntaje perfecto. Uno de los doctores dijo que casi nunca había visto eso”. pic.twitter.com/HeTAJHSJpa — La Derecha Diario (@laderechadiario) October 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui