Madrid, España.- Después de que fuentes cercanas a Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa, confirmaran que el mandatario tiene intención de rechazar la invitación del presidente estadounidense de unirse al organismo que busca resolver conflictos globales, Donald Trump cosecha su primer 'no' para su 'Junta de la Paz' en Gaza.

En consecuencia a dicha afirmación, Trump mostró indiferencia y desagrado; cuando un periodista le preguntó sobre la afirmación de Macron de que no se uniría a la junta, el mandatario estadounidense respondió: "¿Dijo eso? Bueno, nadie lo quiere porque dejará el cargo muy pronto". "Impondré un arancel del 200 por ciento a sus vinos y champanes, y se unirá, pero no está obligado a hacerlo", ha añadido.

¡Guerra comercial! Trump amenaza con arancel del 200% al vino de Francia por no unirse a la cumbre de la paz

La titular de Agricultura de Francia, Annie Genevard, catalogó esta declaración como "chantaje" por parte del presidente estadounidense, que ha amenazado a Francia con aplicar aranceles del 200 por ciento a sus vinos y champanes por no aceptar la integración en el Consejo de la Paz para Gaza, para así doblegar su posición. "Es una declaración hostil hacia Francia" y "una amenaza que busca que los europeos se dobleguen", señaló Genevard.

Para Annie, es doblemente chocante por la dimensión de la amenaza, ya que plantea aranceles del 200 por ciento que afectarían de forma muy seria a unas producciones que dependen en gran medida de la exportación, y también expresó que "es chocante porque es brutal". "Es para doblegar, es en cierta medida una herramienta de chantaje".

Estas reacciones fueron consecuencia de que París hubiera anunciado el lunes que no va a entrar en las condiciones actuales fijadas por Estados Unidos en la 'Junta de la Paz' para Gaza porque, a su parecer, cuestiona principios del multilateralismo y de la estructura de funcionamiento de la ONU. Cabe mencionar la tensión entre Estados Unidos y los europeos a cuenta de Groenlandia, que también ha dado lugar a amenazas de Trump sobre aranceles.

uD83DuDEA8Trump dice que si Macron sigue jodiendo le va a meter un ARANCEL DEL 200% a sus vinos Franceses y a otras cosas más en las que Francia es bueno exportando pic.twitter.com/oz27Vpl0pb — LCFX Trading (@lcfxtrading) January 20, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui