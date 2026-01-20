"Iba a llamarlo Golfo de Trump", bromea presidente de EU con poner su nombre al Golfo de México

Ciudad de México.- En una reciente conferencia este martes 20 de enero de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bromeó con llamar 'Golfo de Trump' al Golfo de México y decir que aún está a tiempo de cambiarlo después de rebautizarlo como 'Golfo de Estados Unidos' en su regreso a la Casa Blanca hace un año.

El presidente mencionó que no hablaba en serio a los periodistas de la sala de prensa de la residencia ejecutiva; aun así, defendió el cambio de nombre a 'Golfo de Estados Unidos', argumentando que su país concentra el "92 por ciento de la costa, una afirmación que ha sido cuestionada por expertos y gobiernos de la región".

"Iba a llamarlo Golfo de Trump, pero pensé que me matarían si hacía eso. El Golfo de Trump suena bien, quizá podamos hacerlo. Aún estamos a tiempo", expresó el mandatario, aclarando que no hablaba en serio.

"Siempre me molesto. Diría que tenemos la mayor parte de la costa. México tiene un pequeño porcentaje. Hablan del 8 por ciento, pero nosotros tenemos el 92 por ciento, y yo dije: ¿Por qué es el Golfo de México? Debería ser el Golfo de Estados Unidos", mencionó.

Afirmo que ya se hizo oficial el cambio de nombre con una orden ejecutiva firmada el día 20 de enero de 2025, en la que instruyó que se usara 'Gulf of America' o 'Golfo de América' en los documentos federales, pero las reacciones han sido divididas en Estados Unidos y América Latina, ya que el cambio ha sido rechazado por varios países en América Latina, especialmente en México, donde se sigue usando su nombre original.

Aun así, los medios mantienen el uso de Golfo de México, como lo es Associated Press, a pesar de las disputas legales que tuvo con la administración estadounidense; por su parte, los medios como Google Maps, Apple Maps y Bing no tuvieron problema con adoptar el nuevo nombre dentro de Estados Unidos.

¿Qué opinan de sus declaraciones? pic.twitter.com/MRo1HvFiO0 — Fernanda Familiar (@qtf) January 20, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui