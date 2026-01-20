Luto en España: Número de MUERTOS tras choque de trenes sube a 41; continúan investigaciones

Madrid, España.- España continúa de luto tras uno de los accidentes ferroviarios más graves de los últimos años en su historia. El saldo mortal por el choque y descarrilamiento de dos trenes en el sur del país sigue en aumento, mientras las labores de rescate e investigación permanecen activas y decenas de personas están hospitalizadas. Las autoridades han hecho un llamado a la cautela, ya que la cifra de víctimas podría modificarse conforme avancen los trabajos en la zona del siniestro.

Aumenta el número de víctimas por el accidente ferroviario

De acuerdo con información confirmada por autoridades regionales de Andalucía, el número de personas fallecidas por el accidente ocurrido este domingo 18 de enero se elevó a 41 hasta este martes 20 de enero. Asimismo, el reporte más reciente indica que 39 personas continúan hospitalizadas, de las cuales 13 se encuentran en estado grave y reciben atención en unidades de cuidados intensivos.

#Mundo | En España se registró el descarrilamiento de dos trenes en Córdoba uD83CuDDEAuD83CuDDF8uD83DuDD34



Un convoy que iba de Málaga a Madrid invadió la vía contigua y provocó el descarrilamiento de otro tren con ruta Madrid-Huelva uD83DuDE9D



uD83DuDCF9 Internet pic.twitter.com/EpldlFOPz4 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 18, 2026

El ajuste en la cifra de víctimas se dio luego de que los equipos de rescate localizaran el cuerpo sin vida de una persona más dentro de uno de los vagones pertenecientes a un tren de la compañía Iryo, cuyos últimos carros quedaron prácticamente destruidos tras el impacto.

Así ocurrió el choque entre los trenes en el sur de España

El accidente se registró en el municipio de Adamuz, en la provincia de Córdoba, cuando un tren que cubría la ruta de Málaga a Madrid, con 289 pasajeros a bordo, se descarriló por la parte trasera alrededor de las 19:45 horas. En ese momento, impactó contra otro tren que circulaba en sentido contrario, con destino a Huelva, el cual transportaba a cerca de 200 pasajeros.

La colisión afectó principalmente al segundo convoy, cuyos primeros vagones se salieron de la vía y cayeron por una pendiente de aproximadamente cuatro metros. Las autoridades informaron que algunos cuerpos fueron hallados a varios cientos de metros del punto del impacto, lo que da cuenta de la magnitud del siniestro.

Durante la noche posterior al accidente, brigadas especializadas continuaron las labores de rescate, con especial atención en los vagones del tren Alvia que quedaron convertidos en un amasijo de hierros. Fue necesaria la instalación de una grúa de gran tamaño para levantar las estructuras y permitir la búsqueda de posibles víctimas atrapadas.

El gobierno de Andalucía confirmó que aún existen cuerpos localizados entre los restos del tren, los cuales serán recuperados conforme avancen los trabajos técnicos de excarcelación.

Investigación en curso y causas aún sin confirmar

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios se encuentra en etapa de recopilación de datos para esclarecer lo ocurrido. Aunque una de las líneas de análisis apunta a la rotura de un tramo de la vía, las autoridades subrayaron que todavía no es posible determinar si este daño fue la causa directa del descarrilamiento o una consecuencia posterior al choque.

Por su parte, responsables del sistema ferroviario informaron que ambos trenes circulaban muy por debajo del límite permitido, descartando de manera preliminar un error humano como detonante del accidente.

#Mundo | CHOQUE de trenes en España deja al menos 39 muertos y más de 100 heridos; esto se sabe uD83DuDE86uD83DuDD4A?https://t.co/sllSUjbSZW — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 19, 2026

Luto nacional y afectaciones al transporte

España inició este martes 20 de enero un periodo de tres días de luto nacional por las víctimas del accidente, con banderas a media asta en edificios públicos. En paralelo, continúan suspendidos varios servicios ferroviarios entre Madrid y distintas ciudades de Andalucía, lo que ha provocado complicaciones en la movilidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui