María Corina Machado exige liberación de presos políticos como prioridad en Venezuela

Washington, Estados Unidos.- La líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, pidió este martes 20 de enero de 2026 que la liberación de los presos políticos se convierta en la prioridad absoluta en la agenda de Venezuela. La declaración se realizó tras su visita a la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde se reunió con el secretario general, Albert R. Ramdin.

Machado subrayó que la transición hacia la democracia en Venezuela no puede concretarse mientras persista la represión. "No es posible hablar de transición con represión", afirmó ante los representantes de la OEA, enfatizando que la liberación de los presos políticos debe ser inmediata y sin condiciones. Señaló además que muchos excarcelados siguen bajo vigilancia, restricciones o amenazas, y demandó que los ciudadanos que hoy están perseguidos puedan expresarse y regresar libremente a su país.

No es cierto que hayan liberado a la mayoría de los presos políticos. No hay derecho a que esto se maneje de una manera tan cruel, que anuncien que van a liberar a algunos y después esto no ocurra", señaló Machado.

Durante su intervención, Machado también solicitó el desmantelamiento de la estructura represiva del Estado y el cierre definitivo de todos los centros de tortura. Según Machado, el gobierno venezolano utiliza la represión y el miedo como mecanismos de control social, limitando los derechos civiles y políticos de la población.

Hay que desmontar la estructura represiva, clausurar definitivamente todos los centros de tortura y que aquellos que quieran hoy expresarse sepan que no hay riesgo de convertirse en nuevos prisioneros", indicó.

La visita de Machado a la OEA forma parte de sus gestiones internacionales para visibilizar la situación de los presos políticos y para solicitar el apoyo de la comunidad internacional en la defensa de la libertad y el retorno de la democracia en Venezuela.

Fuente: Tribuna del Yaqui