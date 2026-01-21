'El Sagitario', capo entregado por México a EU, enfrentará doble cargo por TERRORISMO

California, Estados Unidos.- Pedro Inzunza Noriega, alias 'El Sagitario' o 'El Señor de la Silla', fue entregado por el gobierno de México a las autoridades de Estados Unidos bajo argumentos de seguridad nacional. Tras su detención el pasado 31 de diciembre, el presunto capo enfrenta ahora un proceso legal en una corte federal de California. Se le imputan seis cargos de extrema gravedad, marcando un precedente histórico al ser el primer narcotraficante mexicano acusado formalmente de un doble cargo relacionado con terrorismo.

De acuerdo con la acusación actualizada del 16 de enero, Inzunza Noriega es señalado por proveer apoyo material a una organización terrorista extranjera y por narcoterrorismo. El fiscal Joshua C. Mellor sostiene que el imputado colaboró activamente con grupos terroristas ligados al tráfico de drogas. "En términos simples, el Gran Jurado alega un rol de alta jerarquía de Inzunza en una estructura de tráfico internacional de fentanilo y cocaína ligada al Cártel de Sinaloa", detalla el documento judicial.

'El Sagitario' sería el primer narcotraficante mexicano acusado formalmente de terrorismo. Créditos: Internet

Además de los cargos por terrorismo, 'El Sagitario' enfrenta la acusación de 'empresa criminal continua', una norma conocida como el estatuto del 'drug kingpin'. Este cargo, sumado a tres conspiraciones internacionales para distribuir fentanilo y cocaína en territorio estadounidense, coloca al acusado en un escenario legal crítico. Las autoridades señalan que sus operaciones no se limitaban a México y California, sino que se extendían por países como Guatemala, Panamá y Costa Rica.

La gravedad de estos delitos implica sanciones que podrían mantener a Inzunza en prisión por el resto de su vida. El cargo de empresa criminal continua contempla un mínimo de 20 años y hasta cadena perpetua, mientras que el delito de narcoterrorismo exige una pena no menor al doble del mínimo aplicable. Dado que se le vincula con el tráfico masivo de fentanilo, las conspiraciones de drogas también alcanzan la prisión de por vida.

Se tiene previsto que este 21 de enero el acusado comparezca ante un juez en su audiencia inicial para la lectura de cargos. En dicha sesión, podrá declararse culpable o no culpable de los seis delitos que se le imputan. Debido a la naturaleza de los crímenes y al riesgo que representa, la posibilidad de obtener libertad bajo fianza está totalmente descartada. Es prácticamente un hecho que 'El Señor de la Silla' deberá enfrentar todo su proceso judicial bajo prisión preventiva en los Estados Unidos.

#Seguridad | Así se realizó la extradición a EU de 37 criminales que estaban recluidos en distintos penales del país por vínculos con el crimen organizado y tráfico de drogas; el secretario de Seguridad, García Harfuch, informó que fueron requeridos por EUuD83DuDD34



uD83DuDCF9 SSPC pic.twitter.com/6BRNnNoVYy — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 20, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui