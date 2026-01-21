Envío de criminales peligrosos a EU es por seguridad de México y decisión soberana: Sheinbaum

Ciudad de México.- La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este miércoles 21 de enero de 2025, la mandataria habló sobre la entrega de 37 reos de alta peligrosidad a Estados Unidos (EU), en medio de la tensión que ha generado con la administración de Donald Trump en América Latina.

Como se recordará, a inicios de año, el presidente estadounidense orquestó un ataque en la ciudad de Caracas, Venezuela, tras el cual el mandatario Nicolás Maduro y su esposa fueron detenidos y trasladados a Nuevo York. Este bombardeo dejó un saldo de al menos 40 muertos y generó tensión en el continente, pues el también empresario señaló que podría replicar las acciones en otros países. No obstante, en repetidas ocasiones, la presidenta Sheinbaum Pardo ha apuntado que la relación con EU es de cooperación sin subordinación.

?? “Es una decisión de conveniencia para México (...) se pone primero a México, por encima de todo, aunque lo pidan es una decisión soberana. Fue a solicitud del Departamento de Justicia": Sheinbaum sobre el envío de 37 reos a EU



Sheinbaum aclara entrega de reos a EU

En este contexto, este miércoles 21 de enero, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano señaló que la entrega de narcotraficantes al Gobierno de EU, que se realizó ayer, fue una decisión soberana y como parte de la cooperación que hay en materia de seguridad con aquel país: "Es algo que viene de los grupos del entendimiento bilateral, en este caso fue a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos".

La presidenta también puntualizó que esta clase de decisiones siempre toman en conveniencia para el país:

Es muy importante aclarar: la decisión que se toma en el Consejo Nacional de Seguridad; se analiza y es una decisión que es, lo primero, conveniencia para México, es importante para el país en términos de seguridad nacional, en términos de seguridad pública", dijo la mandataria mexicana.

Así fue la entrega de criminales a EU

Como te informamos en TRIBUNA, este martes 20 de enero, México envió a Estados Unidos a 37 reos de alta peligrosidad que estaban recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México (Edomex). La acción se realizó bajo un fuerte operativo, y fue la tercera de esta magnitud ocurrida bajo la administración de Sheinbaum Pardo.

Ese mismo día, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó el envío masivo de reos a Estados Unidos y apuntó que estos representaban una "amenaza real para la seguridad del país".

Con este traslado, ya son 92 criminales de alto impacto enviados a Estados Unidos en esta administración que ya no podrán generar violencia en nuestro país", agregó.

