Papa León XIV analiza invitación de Trump para integrarse a un 'Consejo de paz': Vaticano

Roma, Italia.- El Papa León XIV fue invitado a formar parte del denominado 'Consejo de paz' impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este miércoles 21 de enero del 2026 el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, de acuerdo con medios italianos.

El cardenal señaló que el Vaticano se encuentra analizando el alcance y las implicaciones de la propuesta, por lo que no se ha tomado aún una decisión definitiva.

Nosotros también recibimos esta invitación, y el Papa la recibió y estamos reflexionando sobre lo que debemos hacer", declaró Parolin, considerado el número dos de la Santa Sede, al responder preguntas de la prensa.

De acuerdo con la información disponible, la Casa Blanca ha solicitado la participación de diversos líderes internacionales en este órgano, el cual sería presidido por el propio Trump. Entre los invitados figuran el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Estamos profundizando y pienso que es un asunto que requiere tiempo para reflexionar y dar una respuesta", añadió.

El 'Consejo de paz' fue concebido inicialmente por el mandatario estadounidense para supervisar la reconstrucción de Gaza en un escenario de posguerra. Sin embargo, el estatuto del organismo, no limita explícitamente sus funciones al territorio palestino.

Trump invita al Papa León XIV a participar en su Consejo de paz

Fuente: Tribuna del Yaqui.