Davos, Suiza.- Este miércoles 21 de enero de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su discurso en el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos, Suiza, mencionó sus deseos de anexionar la isla ártica de Groenlandia, resaltando que no quiere recurrir a la fuerza, pero insistió en que necesita negociaciones inmediatas para comprarla.

"No tengo por qué recurrir a la fuerza, no quiero recurrir a la fuerza, no recurriré a la fuerza", dijo. No obstante, subrayó: "Solicito negociaciones inmediatas para volver a discutir la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos; ahora lo que pido es un trozo de hielo, frío y mal ubicado, que pueda jugar un papel vital en la paz mundial y la protección del mundo".

Trump anuncia en Davos su intención de adquirir Groenlandia mediante una "negociación inmediata"

Durante su discurso dio hincapié en el enorme respeto por la gente de Groenlandia, un país que calificó como deshabilitado y subdesarrollado, mencionando que durante casi dos siglos los presidentes estadounidenses habían buscado adquirir Groenlandia. Por eso, afirmó, estaba buscando negociaciones inmediatas para adquirir el país. "Probablemente no conseguiremos nada a menos que decida usar fuerza excesiva; seríamos imparables, pero no lo haremos", dijo.

Antes de su llegada a Davos, el presidente estadounidense había anunciado que añadiría un arancel del 10 por ciento a las mercancías importadas de ocho países europeos que siguen oponiéndose a su plan de apoderarse de Groenlandia. El presidente Emmanuel Macron afirmó que la Unión Europea podría tomar represalias, incluyendo una bazuca comercial, un instrumento para resolver conflictos comerciales que permite la aplicación de medidas de respuesta.

Durante la conferencia, también comentó sobre Venezuela, afirmando que el país podría experimentar una recuperación económica en los próximos meses y que la nueva cooperación con Estados Unidos y las principales compañías energéticas impulsarían de manera significativa los ingresos petroleros del país. "Venezuela ha sido un país maravilloso durante muchos años, pero luego sus políticas se desviaron. Hace veinte años era un gran país, y ahora tiene problemas, pero los estamos ayudando", declaró Trump.

La guerra de Ucrania también fue tema de interés durante el discurso, ya que el presidente afirmó que la OTAN ayudará a detenerla. Sin embargo, dio mucho de qué hablar al exponer que ayudará a Europa y a la OTAN en ese proceso, y que lo único que pide a cambio es un "pedazo de hielo", al parecer refiriéndose a Groenlandia. "Un Estados Unidos fuerte y seguro significa una OTAN fuerte", agregó.

China también fue blanco de sus críticas, ya que el presidente estadounidense criticó su energía eólica, afirmando que el país asiático fabrica muchos generadores eólicos, pero él no ha podido encontrar ningún parque eólico en China. Sin embargo, esto se desmiente, ya que uno de los parques eólicos más grandes del mundo se encuentra en Gansú, China, y el país genera más energía eólica que cualquier otra nación.

uD83DuDEA8 | ÚLTIMA HORA: El presidente Donald Trump, llega a Davos y es recibido con una alfombra roja por parte se los suizos. uD83CuDDE8uD83CuDDEDuD83CuDDFAuD83CuDDF8 ¡Trump y EE.UU. vuelven a ser respetados en el mundo! pic.twitter.com/4V4PhdizN7 — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) January 21, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui