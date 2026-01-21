Trump logra llegar al Foro Económico Mundial de Davos tras fallas "menores" en el Air Force One

Zurich, Suiza.- El viaje del presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, al Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, no comenzó como estaba previsto. Un fallo técnico obligó a modificar la logística en pleno trayecto, lo que generó retrasos y volvió a colocar al Air Force One en polémica. Asimismo, este incidente provocó que el mandatario llegara tres horas después a Zúrich, donde tendrá encuentros clave en medio de una gran tensión global.

Así fue el viaje de Donald Trump a Suiza

La noche de este martes 20 de enero de 2026, el presidente por el Partido Republicano salió de EU rumbo a Europa. No obstante, una falla eléctrica considerada "menor" obligó al avión presidencial a regresar a una base aérea estadounidense. Hasta la madrugada de este miércoles, el vuelo se reanudó.

uD83DuDEA8 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Suiza, para participar del Foro Económico Mundial de Davos.



uD83CuDDFAuD83CuDDF8 Entre los temas principales a abordar por el mandatario norteamericano están Groenlandia, Venezuela y Medio Oriente. pic.twitter.com/s19wwcQm4B — DNewsOK (@DNewsOK) January 21, 2026

De acuerdo con la información difundida por autoridades estadounidenses, el Air Force One presentó un problema eléctrico poco después del despegue, lo que llevó a tomar la decisión de regresar a la Base Conjunta Andrews, cerca de Washington. El aterrizaje se realizó sin complicaciones y, tras una revisión inicial, se determinó que Trump y su comitiva continuarían el viaje en otra aeronave.

El nuevo despegue se concretó poco después de las 23:00 horas, tiempo del centro de México, aproximadamente dos horas y media después de la salida original. Esta modificación implicó un ajuste en la agenda presidencial y un retraso estimado de tres horas en la llegada del mandatario al Foro Económico Mundial.

Trump llega a Suiza con retraso rumbo al Foro de Davos

Después de superar el contratiempo técnico, el vuelo presidencial aterrizó en Zúrich, Suiza, sin mayores incidentes. Desde territorio suizo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó que el presidente llegaría más tarde de lo planeado a Davos, aunque sin una agenda actualizada al momento: "Creo que el presidente Trump llegará unas tres horas tarde. No he visto el calendario actualizado", dijo Bessent a periodistas.

Mientras tanto, periodistas que viajaban a bordo relataron que, tras el despegue inicial, las luces de la cabina se apagaron brevemente, lo que encendió las alertas y llevó a la tripulación a seguir los protocolos de seguridad establecidos.

El Air Force One en el que viajaba Donald Trump y una comitiva de medios regresó de emergencia a la Base Andrews de Washington por una "falla eléctrica menor, tras una hora de vuelo hacia Davos, Suiza.

Trump fue cambiado de avión para reiniciar viaje.

Fuente: Agencias pic.twitter.com/A91pUETjgw — Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) January 21, 2026

Encuentros clave en Europa en medio de tensiones internacionales

La llegada de Trump a Davos ocurre en un contexto delicado, marcado por tensiones diplomáticas con Europa. En el Foro Económico Mundial, se prevé que el presidente estadounidense sostenga reuniones con líderes europeos, en medio de controversias recientes relacionadas con su postura sobre Groenlandia y otros temas estratégicos.

Aunque el retraso no canceló su participación, el incidente volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la seguridad, confiabilidad y futuro del avión presidencial estadounidense, justo cuando Trump busca proyectar fortaleza política en uno de los encuentros económicos más relevantes del mundo.

Fuente: Tribuna del Yaqui