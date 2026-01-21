ÚLTIMA HORA: Trump pausa aranceles a países europeos tras negociaciones con la OTAN sobre Groenlandia

Washington, Estados Unidos.- Tras semanas de controversia, este miércoles 21 de enero de 2026 el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de su red social Truth Social que sostuvo una reunión "muy productiva" con el secretario general de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), Mark Rutte, en la cual el mandatario estadounidense determinó que no impondrá aranceles a los países europeos.

"Con base en este entendimiento, no impondré los aranceles que debían entrar en vigor el 1 de febrero. Se están llevando a cabo conversaciones adicionales sobre la Cúpula Dorada en relación con Groenlandia", escribió el republicano. De esta manera, el también empresario originario de Nueva York aseguró que, en caso de concretarse esta opción, el acuerdo resultaría "muy beneficioso" tanto para el país que encabeza como para las naciones que integran la OTAN.

Por su parte, Trump se comprometió a mantener informada a la opinión pública sobre los avances conforme se desarrollen las nuevas conversaciones relacionadas con este tema. Asimismo, es importante agregar que los responsables de las negociaciones serán J.D. Vance, Marco Rubio y Steve Witkoff, entre otros funcionarios. En TRIBUNA nos comprometemos a mantenerte al tanto de todo lo que surja en torno a la disputa por Groenlandia.

Está decidido a adquirir Groenlandia

Cabe recordar que, como previamente te informamos en nuestro medio, el funcionario había advertido que, en caso de que dichos países no cumplieran con sus exigencias antes del mes de junio, los aranceles se incrementarían hasta un 25 por ciento, situación que mantuvo un ambiente de tensión. Incluso, durante la mañana de este mismo día, volvió a manifestar su intención de adquirir la isla ártica de Groenlandia durante su discurso en el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos, Suiza.

#ÚltimaHora | Donald Trump expresa que no impondrá aranceles a países europeos previstos respecto a Groenlandia luego de su reunión con OTAN uD83CuDF0E?? pic.twitter.com/OLVFoCqbac — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 21, 2026

"No tengo por qué recurrir a la fuerza, no quiero recurrir a la fuerza, no recurriré a la fuerza", aseveró, para posteriormente dejar en claro que, de lograrse dicho objetivo, sería benéfico para todas las partes involucradas: "Solicito negociaciones inmediatas para volver a discutir la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos; ahora lo que pido es un trozo de hielo, frío y mal ubicado, que pueda jugar un papel vital en la paz mundial y en la protección del mundo".

