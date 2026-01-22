ACTUALIZACIÓN: Sube cifra de muertos por accidente de tren de alta velocidad en Córdoba, España

Córdoba, España.- El accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en el municipio de Adamuz, Córdoba, dejó un saldo provisional de 45 personas fallecidas y 123 heridas, informaron este jueves 22 de enero de 2026 las autoridades. De los heridos, al menos seis permanecen en estado de extrema gravedad.

Los responsables de la investigación indicaron que no existen denuncias por personas desaparecidas, por lo que el hallazgo reciente de dos cuerpos sin vida podría cerrar la cifra de víctimas mortales, a la espera de la evolución del estado de salud de los heridos hospitalizados.

Las labores de rescate continúan cinco días después del siniestro, principalmente en la zona de difícil acceso donde uno de los vagones quedó fuera de la vía. Para la retirada de los restos del tren, se han desplazado dos grúas de más de 300 toneladas. Los equipos de emergencia informaron que los 45 cuerpos han sido trasladados a centros forenses para su identificación.

Alerta ferroviaria

Las autoridades ferroviarias y los técnicos especializados mantienen abierta la investigación para determinar las causas del accidente. La principal línea de análisis se centra en una posible falla en la infraestructura, específicamente en el estado de las vías. Como medida preventiva, se ha reducido la velocidad de circulación en más del 80 por ciento de los más de cuatro mil kilómetros de la red de alta velocidad y se han suspendido algunas rutas, especialmente en el sur del país.

En las revisiones de seguridad, se reportó un accidente adicional en Murcia que involucró a un tren de corto recorrido y dejó seis personas heridas. Asimismo, en la provincia de Barcelona se suspendió el servicio de trenes de cercanías tras dos accidentes registrados el martes, en los que falleció una persona y 45 resultaron heridas.

Las autoridades informaron que el sistema ferroviario de alta velocidad en España registra una disminución en el número de pasajeros tras los recientes incidentes. Antes del accidente en Córdoba, este sistema transportaba más de 500 millones de pasajeros al año.

Fuente: Tribuna del Yaqui