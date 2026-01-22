VIDEO: Trump firma acta de constitución de su Junta de Paz; ¿qué es y qué líderes lo respaldan?

Davos, Suiza.- En el marco del Foro Económico Mundial de Davos, el presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, presentó su llamada Junta de Paz, un nuevo organismo con el que busca impulsar acuerdos en distintos conflictos internacionales. El anuncio se realizó durante una ceremonia que contó con la presencia de alrededor de 20 jefes de Estado y de Gobierno, lo que colocó el lanzamiento en el centro del debate global.

El mandatario estadounidense afirmó que, a un año de haber iniciado su segundo mandato, el escenario internacional es !más seguro y pacífico", y aseguró que su intervención ha sido clave para el cierre de varios conflictos, aunque no detalló casos específicos.

En la imagen, Donald Trump con el acta de constitución de la Junta de Paz. Foto: Internet

¿Qué es la Junta de Paz impulsada por Donald Trump?

De acuerdo con lo expuesto durante el acto, la Junta de Paz fue concebida inicialmente para dar seguimiento al plan de paz para la Franja de Gaza, pero el gobierno estadounidense busca ampliar su alcance a otros conflictos globales. Este mismo jueves 22 de enero, el magnate estadounidense firmó el acta de constitución del organismo en el auditorio principal del Centro de Congresos de Davos.

Previo a la firma del mandatario, varios líderes presentes subieron al escenario para rubricar el documento, en una señal pública de respaldo a la iniciativa.

Líderes que respaldan la iniciativa presentada en Davos

Entre los gobernantes que acompañaron a Trump se encontraron los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Paraguay, Santiago Peña; el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán; así como el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev. Todos ellos han expresado apoyo al nuevo organismo.

También participaron figuras cercanas al mandatario estadounidense, como el secretario de Estado, Marco Rubio; el exprimer ministro británico Tony Blair; el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno de Trump, quienes forman parte de la dirección de la Junta de Paz.

Críticas a la ONU y posible colaboración internacional

Durante su mensaje, Trump volvió a lanzar críticas contra la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al señalar que tiene un "gran potencial" que, a su juicio, no ha sido aprovechado. No obstante, aseguró que una eventual coordinación entre la ONU y su Junta de Paz podría derivar en un mecanismo "único a nivel mundial".

El secretario de Estado, Marco Rubio, elogió la gestión del presidente y destacó su papel como un líder dispuesto a actuar, al señalar que Trump cuenta con “la visión y el coraje” para impulsar cambios en materia de paz internacional. Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, calificó el organismo como "amorfo" en esta etapa inicial, y precisó que el respaldo del organismo internacional se limita al trabajo en la Franja de Gaza.

uD83CuDF0DDonald Trump firma el acta de constitución de la nueva Junta de Paz que propuso.



Desde Davos, el presidente de EE.UU. proclamó la entidad creada por su Administración.



pic.twitter.com/00OSTgjbN7 — Azucena Uresti (@azucenau) January 22, 2026

Países que se suman y otros que rechazan la Junta de Paz

Según información de la Casa Blanca, al menos 35 de cerca de 50 jefes de Estado y de Gobierno han aceptado integrarse al organismo, entre ellos Israel, Argentina y Egipto. En contraste, países como Francia, Noruega y Suecia han optado por no participar.

Trump también afirmó que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, aceptó sumarse a la iniciativa, aunque hasta el momento el Kremlin no ha confirmado oficialmente esa versión.

Fuente: Tribuna del Yaqui