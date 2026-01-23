Estados Unidos, Rusia y Ucrania acuerdan reunión para sus primeras conversaciones sobre el fin de la guerra

Estados Unidos.- Este día viernes 23 de enero de 2026, Estados Unidos, Rusia y Ucrania tendrán una reunión para sus primeras conversaciones sobre la guerra, la cual se realizará en Abu Dhabi, contará con el presidente ruso, Vladímir Putin, y los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner.

En noviembre de 2025 ya se buscaba una negociación de un plan de paz encabezado por la Casa Blanca. El emisario Steve Witkoff del presidente estadounidense Donald Trump ha estado mediando entre Ucrania y Rusia, pero sin conseguir el encuentro. Sin embargo, el emisario especial del presidente estadounidense logró reunirse el día jueves 22 de enero de 2026 por la noche en Moscú con el presidente ruso, Vladímir Putin, para discutir el fin de la guerra con Ucrania.

"Se acordó hoy mismo que se celebrara en Abu Dhabi la primera reunión de un grupo de trabajo trilateral encargado de cuestiones de seguridad", mencionó ante la prensa el asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov, al resaltar que el encuentro entre Putin y Witkoff el día jueves fue "útil en todos los sentidos".

Un video publicado por la presidencia rusa mostró a un sonriente Putin estrechando la mano con Witkoff, el cual estuvo acompañado por el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, y el asesor de la Casa Blanca, Josh Gruenbaum.

Tras un breve encuentro en el Foro de Davos en Suiza entre el presidente estadounidense y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se aseguró que se llegó a un acuerdo sobre las garantías de seguridad que ofrece Estados Unidos a Ucrania en la postguerra, donde también se alertó sobre los territorios del este del país ucraniano que siguen sin resolverse.

El presidente ucraniano reconoció que el apoyo de Trump es "indispensable", ya que Europa "en lugar de convertirse en una verdadera potencia global, sigue siendo un hermoso, pero fragmentado, caleidoscopio de pequeñas y medianas potencias". Al preguntarle a Trump qué mensaje quería dar a su equivalente ruso, contestó: "La guerra debe terminar".

Fuente: Tribuna del Yaqui