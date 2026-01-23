Ryan Wedding, uno de los más buscados por el FBI, se entregó en México; ligado al Cártel de Sinaloa

Ciudad de México.- Este viernes 23 de enero de 2026, diversas autoridades mexicanas y estadounidenses confirmaron de manera oficial la detención de Ryan Wedding, ex snowboarder olímpico canadiense, quien era considerado uno de los 10 hombres más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Estados Unidos, acusado de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, grupo criminal originario de México.

Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, compartió en X (antes Twitter) que agentes de la dependencia que encabeza no solo lograron su captura luego de que el exdeportista fuera ubicado en territorio mexicano, sino que de inmediato fue trasladado en avión al país que actualmente gobierna Donald Trump. De igual forma, la funcionaria agradeció la colaboración del embajador Ron Johnson, así como el apoyo de las autoridades mexicanas durante el operativo.

De acuerdo con lo declarado por el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, este presunto delincuente, quien cuenta también con ciudadanía estadounidense, se entregó la noche de ayer en la Embajada de los Estados Unidos. Cabe destacar que en este medio de comunicación nos mantendremos atentos a cualquier avance que surja en las próximas horas, siempre a través de información proveniente de fuentes oficiales.

Confirman captura

"Ryan James Wedding fue tomado bajo custodia en México anoche. Está siendo transportado desde México a los Estados Unidos a través de un vuelo del FBI para enfrentar la justicia", escribió en sus redes sociales el funcionario, quien cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público, ya que se desempeñó desde febrero hasta abril de 2025 como director en funciones de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

Thanks to President Trump’s leadership and commitment to global law enforcement - as of this morning, the DOJ/FBI officially apprehended our SIXTH Top Ten Most Wanted Fugitive within the last year. Thank you to @AGPamBondi for her relentless pursuit of justice, the US Attorney’s… pic.twitter.com/fnSP4IXQRI — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) January 23, 2026

At my direction, Department of Justice agents @FBI have apprehended yet another member of the FBI’s Top Ten Most Wanted List: Ryan Wedding, the onetime Olympian snowboarder-turned alleged violent cocaine kingpin.



Wedding was flown to the United States where he will face justice.… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 23, 2026

Por su parte, quien también se pronunció fue el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien, aunque no mencionó nombres, aclaró que el director del FBI partió este día rumbo al país vecino de México con dos objetivos prioritarios: "una persona no estadounidense que fue detenida por autoridades mexicanas, perteneciente al grupo de los 10 más buscados por el FBI, y un ciudadano canadiense que se entregó voluntariamente ayer en la Embajada de los Estados Unidos".

