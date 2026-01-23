Tormenta invernal de dimensiones excepcionales se desplaza por la costa este de Estados Unidos

Estados Unidos.- Una poderosa tormenta invernal se desplaza hacia la costa este de Estados Unidos, amenazando a más de dos docenas de estados en el país con fuertes nevadas, hielo y frío extremo. Las autoridades estatales y federales han activado protocolos de emergencia ante la magnitud de la tormenta, la que afectará carreteras, aeropuertos y servicios básicos.

La tormenta comenzará a intensificarse en los próximos días. Se ha alertado a millones de personas de que los servicios de transporte y cortes de energía podrían tener interrupciones por las temperaturas, las cuales se prevé que rompan récord, ya que la tormenta se ha ido intensificando por una brutal ráfaga de aire ártico.

Las ciudades densamente pobladas enfrentan escenarios complejos donde pequeñas variaciones en la temperatura pueden transformar la nieve en capas de hielo y que podrían extenderse varios días después del paso de la tormenta, afectando árboles, cables y estructuras.

Las bajas temperaturas representarán un riesgo en personas sin un acceso adecuado a calefacción, lo que está movilizando a las autoridades a reforzar la atención, además de cerrar escuelas y recomendar a las personas reducir sus desplazamientos, asegurar suministros básicos y seguir información oficial.

Decenas de lugares podrían romper récords de temperatura máxima y mínima diarias, ya que lo peor del frío llegará con temperaturas que estarán 30 grados por debajo del promedio para el fin de semana, lo cual es muy significativo, pues a mediados y finales de enero ya se encuentran en sus temperaturas más bajas.

En medio del Oeste superior de los Estados Unidos, las temperaturas descenderán hasta menos de 50 grados bajo cero, lo que causaría una congelación a piel expuesta en 10 minutos con estas sensaciones térmicas.

Expertos advierten que la combinación de nieve, hielo y frío extremo convierte a esta tormenta invernal en uno de los eventos climáticos más desafiantes de los últimos años en Estados Unidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui