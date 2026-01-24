Ataques contra cárteles podrían afectar “en cualquier lugar“, incluido México, advierte Trump

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno contempla la posibilidad de realizar ataques terrestres contra los cárteles de la droga y que estos podrían llevarse a cabo "en cualquier lugar", incluido territorio mexicano.

Las declaraciones fueron hechas durante una entrevista exclusiva con el New York Post, en la que el mandatario reiteró su disposición para actuar directamente contra estas organizaciones criminales.

Vamos a atacar a los cárteles (…) Conocemos sus rutas. Lo sabemos todo sobre ellos. Conocemos sus hogares. Lo sabemos todo sobre ellos", señaló Trump.

Al ser cuestionado sobre los lugares donde podrían ejecutarse estas acciones, el presidente estadounidense respondió que podrían realizarse "en cualquier lugar", sin excluir a México.

Presión de Estados Unidos

Estas declaraciones se realizan tras la creciente presión diplomática entre ambos países en materia de seguridad y combate al narcotráfico. El pasado 15 de enero, el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente sostuvo una llamada con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que Washington exigió a México resultados "concretos y verificables" en el combate al narcotráfico.

A través de un mensaje publicado en la red social X, la oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense señaló que el progreso gradual en materia de seguridad fronteriza es considerado inaceptable y que los próximos contactos bilaterales estarán condicionados a resultados medibles contra las redes del narcotráfico.

Trump ha reiterado en distintas ocasiones la posibilidad de emprender acciones directas contra los cárteles que operan en México. En contraste, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha rechazado de manera reiterada cualquier intervención militar estadounidense en territorio mexicano, al considerar que vulneraría la soberanía nacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui