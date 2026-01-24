Tensión comercial: Donald Trump amenaza a Canadá con arancel del 100% por acercamiento a China

Washington D. C., Estados Unidos.- Este sábado 24 de enero de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció a través de su perfil en Truth Social, desde donde lanzó una advertencia directa a Canadá. El empresario aseguró que, en caso de que dicho país concrete un acuerdo comercial con China, su administración impondrá un arancel del 100 por ciento a todos los bienes canadienses que ingresen al territorio estadounidense.

"China se tragará a Canadá, la devorará por completo, incluyendo la destrucción de sus empresas, su tejido social y su estilo de vida en general. Si Canadá firma un acuerdo con China, se le impondrá de manera inmediata un arancel del 100 por ciento a todos los bienes y productos canadienses que entren a Estados Unidos", aseveró el mandatario. Estas declaraciones surgieron como respuesta a la visita que realizó la semana pasada a Pekín el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Cabe recordar que hace apenas unos días, durante la participación de Trump en el Foro Económico Mundial, celebrado en Suiza, el republicano realizó polémicas declaraciones que fueron respondidas por Carney. En aquella ocasión, el presidente estadounidense afirmó que "Canadá existe gracias a Estados Unidos", a lo que el líder del Partido Liberal, de corte centroizquierdista, respondió: "Canadá no existe gracias a Estados Unidos. Canadá prospera porque somos canadienses. Somos dueños de nuestro país, es nuestro país, es nuestro futuro".

Publicación de Donald Trump

De igual forma, quien también se sumó en su momento a descalificar las acciones de Mark Carney fue Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos desde el 21 de febrero de 2025. En la misma entrevista, el funcionario calificó el acercamiento comercial de Canadá con el país asiático como "la cosa más absurda que ha visto" y advirtió que dicha relación podría afectar gravemente las renegociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

We’re buying Canadian, and we’re building Canadian. pic.twitter.com/JpKhEFKA2P — Mark Carney (@MarkJCarney) January 24, 2026

Por lo pronto, el economista canadiense se ha mantenido firme en su postura de que Canadá no tiene por qué ceder ante lo que calificó como "tendencias autocráticas". Cabe señalar que, a partir de que el sucesor de Justin Trudeau realizó el viaje a la nación encabezada por Xi Jinping, la tensión entre ambos países se incrementó, especialmente luego de que Carney publicara en su cuenta de X (antes Twitter): "Hemos asegurado un nuevo acuerdo comercial con China, desbloqueando más de 7 mil millones de dólares en mercados de exportación para trabajadores y empresas canadienses".

Fuente: Tribuna del Yaqui