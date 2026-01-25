Minneapolis: Llega la Guardia Nacional Estatal ante tensión por MUERTE de Alex Pretti en operativo del ICE

Minnesota, Estados Unidos.- La tensión social y política en Minneapolis, Minnesota, escaló en las últimas horas. Ahora se confirmó el despliegue de la Guardia Nacional Estatal tras la muerte de Alex Pretti, ciudadano estadounidense, durante un operativo migratorio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Este nuevo anuncio se produce en medio de protestas, reclamos ciudadanos y un ambiente de alta conflictividad que ha obligado a las autoridades a reforzar la seguridad.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, informó que la movilización de la Guardia Nacional tiene como objetivo respaldar a las fuerzas de seguridad locales y federales, así como proteger edificios federales en distintos puntos de la ciudad.

Así fue la muerte del civil durante operativo del ICE

El detonante de la crisis de este sábado 24 de enero de 2026 fue la muerte de Alex Jeffrey Pretti, ciudadano estadounidense, quien perdió la vida durante una intervención del ICE en Minneapolis. De acuerdo con información oficial, el hecho ocurrió en el marco de redadas migratorias que se han intensificado en la ciudad y que ya habían generado inconformidad entre residentes y organizaciones civiles.

Autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señalaron que la víctima presuntamente portaba un arma de fuego al momento del enfrentamiento, versión que ha sido cuestionada por líderes locales y manifestantes, quienes exigen una revisión a fondo de los protocolos utilizados durante estos operativos.

Es importante señalar que este caso representa el segundo fallecimiento registrado en menos de un mes relacionado con acciones de control migratorio en Minneapolis.

Videos del incidente avivan la indignación

La indignación pública creció tras la difusión de videos en redes sociales, posteriormente confirmados por autoridades, en los que se observa a varios agentes federales rodeando a la víctima, tendida en el suelo y siendo golpeada. En las imágenes se escuchan detonaciones de arma de fuego. Otro material audiovisual muestra al mismo individuo aparentemente intentando proteger a una mujer de ser rociada con spray, antes de ser derribado y abatido por los agentes.

Estos registros han sido clave para intensificar las protestas y exigir transparencia en la actuación del ICE.

Guardia Nacional refuerza seguridad en puntos estratégicos

Ante el clima de incertidumbre, el gobierno estatal confirmó que la Guardia Nacional de Minnesota fue desplegada como medida preventiva. Su labor principal será apoyar en tareas de resguardo, controlar posibles disturbios y garantizar la integridad de instalaciones federales, mientras avanzan las investigaciones sobre lo ocurrido.

Tim Walz precisó que la decisión responde a la necesidad de evitar una mayor escalada de violencia y de proteger tanto a la población civil como a los cuerpos de seguridad que operan en la ciudad. Al mismo tiempo, reiteró su llamado a la administración del presidente Donald Trump para suspender los operativos federales en Minneapolis, al considerar que están generando un entorno de riesgo.

