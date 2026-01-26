Alerta en EU: Continúa histórica Tormenta Invernal; reportan al menos 11 MUERTOS por FRÍO

Washington, Estados Unidos.- Una de las tormentas invernales más severas de las últimas décadas mantiene en alerta a gran parte de Estados Unidos (EU). Las condiciones extremas, marcadas por temperaturas polares, nevadas intensas y acumulaciones de hielo, han provocado muertes, cortes masivos de energía eléctrica y la paralización del transporte aéreo. Pero la situación no mejora, pues según autoridades y meteorólogos, estas condiciones podrían prolongarse todavía más días.

Tormenta invernal golpea a Estados Unidos por tercer día consecutivo

De acuerdo con reportes oficiales, la enorme Tormenta Invernal que azota desde hace tres días amplias regiones de EU continúa activa este lunes 26 de enero de 2026. Este fenómeno ha dejado al menos once personas fallecidas, más de un millón de hogares sin suministro eléctrico y miles de vuelos cancelados o retrasados.

Confirman 11 muertos por Tormenta Invernal en EU. Foto: Twitter

Pero el panorama no cambiará. Autoridades advirtieron que esta masa de aire, procedente del Ártico, continuará provocando un descenso peligroso de las temperaturas en los próximos días. Ante esto, el estado de emergencia fue declarado en Washington D.C. y en al menos una veintena de estados del país.

Meteorólogos calificaron este episodio como uno de los peores eventos invernales registrados en Estados Unidos en las últimas décadas. El Servicio Nacional de Meteorología señaló que las intensas nevadas y las capas de hielo acumuladas representan riesgos potencialmente catastróficos para comunidades enteras.

Muertes confirmadas en varios estados

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó que cinco personas fueron encontradas muertas al aire libre durante el fin de semana. En conferencia de prensa, el funcionario señaló que, aunque las causas exactas aún se investigan, estos fallecimientos evidencian el peligro del frío extremo y la vulnerabilidad de sectores como la población sin hogar.

En Texas, las autoridades confirmaron tres muertes asociadas a la tormenta, entre ellas la de una adolescente de 16 años que falleció en un accidente mientras practicaba trineo. En Luisiana, dos personas murieron por hipotermia, mientras que en el sureste de Iowa se reportó una persona fallecida y dos heridas tras un choque vinculado con las condiciones meteorológicas adversas.

#Seguridad | Se encuentra en Baja California: Buscan a la familia de un adulto mayor originario de Guaymas uD83DuDC68uD83CuDFFB?uD83EuDDB3uD83DuDEA8https://t.co/egidaz8mjR — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 26, 2026

Millones afectados por cortes de energía y colapso aéreo

Según datos del sitio especializado PowerOutage.com, alrededor de 820 mil clientes permanecen sin servicio eléctrico la mañana de este lunes, principalmente en el sur de EU. Tennessee fue una de las entidades más afectadas, con más de 250 mil clientes sin energía eléctrica debido a la caída de líneas provocada por el hielo. En Luisiana y Misisipi, los apagones impactaron a cerca de 100 mil usuarios en cada estado.

El impacto también se extendió al transporte aéreo. Grandes aeropuertos de Washington, Filadelfia y Nueva York se encontraban prácticamente paralizados. De acuerdo con FlightAware, al menos 19 mil vuelos fueron cancelados desde el sábado 25 de enero y miles más registraron retrasos.

La agencia aeronáutica informó que un avión pequeño con ocho personas a bordo se estrelló el domingo 25 de enero por la noche al despegar de un aeropuerto en Maine, aunque no se confirmó si las condiciones meteorológicas estuvieron directamente relacionadas con el accidente.

Las autoridades piden a la población tener precauciones ante estas condiciones extremas.

Fuente: Tribuna del Yaqui