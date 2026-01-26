Defensa de Ryan Wedding niega que el exatleta olímpico se entregara voluntariamente en México

Los Ángeles, Estados Unidos.- El equipo jurídico que representa a Ryan Wedding, exintegrante del equipo olímpico canadiense, manifestó este 26 de enero su total desacuerdo con la información difundida por las autoridades mexicanas, la cual sostiene que su cliente acudió por voluntad propia a las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México. Según los representantes legales, esta afirmación no corresponde con la realidad de los hechos vividos por el acusado.

El abogado a cargo del caso enfatizó que en ningún momento existió una intención genuina por parte de Wedding de presentarse ante la sede diplomática. Por el contrario, la defensa argumenta que el traslado del ciudadano canadiense se realizó bajo circunstancias de coacción. Sostienen que el exdeportista fue conducido hacia dicho recinto mediante su arresto, vulnerando con ello garantías fundamentales consagradas en los tratados de derechos humanos.

uD83EuDDFEuD83DuDCF8 Sheinbaum aclara entrega voluntaria de Ryan Wedding en embajada de EUA



La presidenta @Claudiashein presentó una fotografía y explicó que Ryan Wedding se presentó voluntariamenteante la @USEmbassyMEX el jueves pasado. Señaló que la evidencia es una publicación hecha por el… pic.twitter.com/qQeiYtzP6T — Político MX (@politicomx) January 26, 2026

Uno de los puntos más relevantes de la controversia gira en torno a una fotografía divulgada por las instancias gubernamentales mexicanas. En dicha imagen se aprecia a Wedding entrando al edificio diplomático. No obstante, el litigante asegura que este material gráfico carece del contexto para entender la situación real. Desde su perspectiva, la imagen se ha empleado para cimentar una historia que busca justificar un actuar cuestionable, ocultando las presiones ejercidas sobre el acusado para lograr su presencia en ese lugar sin su consentimiento.

La representación legal puso en duda la claridad con la que se gestionó todo el operativo. Argumentan que el movimiento de su cliente hacia la custodia estadounidense ocurrió en un entorno de opacidad, lo que impide certificar que se respetaron los protocolos de colaboración entre naciones y las leyes locales. El abogado insiste en que hay que revisar cada paso dado antes de la llegada de Wedding a la embajada, pues existen indicios de que no se siguió el debido proceso.

uD83DuDD34"No se entregó, fue arrestado (…) Cualquier versión que el gobierno de México trate de difundir, de que se entregó, es inexacta", expresa Anthony Colombo, abogado de Ryan Wedding, luego de que su cliente se declaró no culpable.



uD83DuDCF9USA Today Sports pic.twitter.com/KPQpx1ZEgL — Azucena Uresti (@azucenau) January 26, 2026

Lo buscaban en EU

Wedding era buscado en territorio estadounidense, por delitos de alta gravedad como tráfico de estupefacientes, blanqueo de capitales y crímenes violentos contra testigos. Sin embargo, la estrategia de la defensa se centra ahora en demostrar que el método utilizado para ponerlo a disposición de la justicia extranjera estuvo viciado. El objetivo es presentar estos argumentos ante el tribunal en Estados Unidos, solicitando que se tomen en cuenta las supuestas irregularidades como un factor atenuante o, incluso, como una razón para impugnar la legalidad de la detención.

A two-day bail hearing has been set for Calgary man Allistair Chapman, 33, accused of helping alleged Canadian drug lord Ryan Wedding plot the murder of an FBI informant, as he remains in custody and may later face extradition to the United States. pic.twitter.com/bxPSi9tBZB — YEGWAVE (@yegwave) January 25, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui